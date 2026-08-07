Intelligence Usa: Putin potrebbe testare la Nato con un attacco limitato nei prossimi anni

Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della Nato attraverso un attacco limitato contro un Paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario delineato da nuovi rapporti d’intelligence statunitensi citati dal Wall Street Journal, secondo cui le ipotesi prese in considerazione spaziano da un attacco informatico a un’incursione terrestre su piccola scala.

Le valutazioni, illustrate da funzionari Usa, segnano un cambio di prospettiva rispetto alle analisi precedenti. Fino a poco tempo fa, infatti, veniva considerato “improbabile” che il presidente russo decidesse di provocare direttamente un Paese membro dell’Alleanza Atlantica mentre Mosca resta impegnata nel conflitto in Ucraina.

Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense, l’ipotesi ora esaminata dagli apparati di sicurezza americani non riguarda necessariamente un conflitto aperto e su larga scala, ma azioni mirate e circoscritte, potenzialmente calibrate per misurare la reazione politica e militare dell’Alleanza. Tra gli scenari valutati figurano operazioni ibride, cyberattacchi contro infrastrutture sensibili, provocazioni lungo i confini orientali della Nato o interventi terrestri limitati.

Il punto centrale, secondo le valutazioni d’intelligence, sarebbe la possibilità che Mosca tenti di sondare la compattezza dell’Alleanza e la reale applicazione del principio di difesa collettiva previsto dall’articolo 5 del Trattato Nato. Un’azione contenuta potrebbe essere concepita per creare ambiguità, dividere i Paesi alleati e rallentare una risposta coordinata.

Il quadro arriva in una fase particolarmente delicata per gli Stati Uniti e per l’Occidente. I funzionari americani hanno infatti evidenziato una crescente carenza di munizioni critiche, considerate essenziali per affrontare eventuali conflitti futuri con potenze come Russia o Cina. Le scorte sarebbero state sottoposte a forte pressione dai continui trasferimenti di armamenti all’Ucraina e dalle esigenze legate alla guerra all’Iran.

La combinazione tra tensioni geopolitiche, logoramento degli arsenali e moltiplicazione dei teatri di crisi alimenta le preoccupazioni sulla capacità degli Stati Uniti e dei loro alleati di sostenere più emergenze contemporaneamente. Per la Nato, il tema assume un rilievo strategico, soprattutto sul fianco orientale, dove diversi Paesi membri continuano a rafforzare la propria postura difensiva.

Le nuove analisi non indicano che un attacco russo contro un Paese Nato sia imminente, ma segnalano una revisione del livello di rischio attribuito alle intenzioni del Cremlino. La guerra in Ucraina, invece di ridurre la possibilità di nuove provocazioni, potrebbe aver reso più complessa la valutazione delle mosse future di Mosca, soprattutto in un contesto internazionale caratterizzato da instabilità e competizione crescente tra grandi potenze.

Per Washington, la priorità resta rafforzare la deterrenza, ricostituire le scorte militari e mantenere l’unità politica dell’Alleanza. La credibilità della Nato, secondo le valutazioni riportate, dipenderà anche dalla capacità di rispondere in modo rapido e coordinato a eventuali azioni ibride o militari limitate, evitando che una provocazione circoscritta possa trasformarsi in una crisi più ampia.