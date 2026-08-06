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Italia, Politica, Priolo Gargallo, Sicilia

Priolo, Sindaco blocca il blackout di Enel

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Appresa la notizia del distacco programmato sulla fornitura di corrente elettrica, necessario per consentire lavori sulla rete, il primo cittadino ha immediatamente contattato i vertici regionali di Enel per rappresentare le criticità dell’intervento in piena estate.

La società ha accolto la richiesta del Sindaco Gianni, disponendo l’annullamento degli interventi programmati per il 10 agosto, al fine di evitare disagi ai cittadini e alle attività commerciali in un periodo in cui le temperature sono particolarmente elevate.

Lavori rinviati a fine estate

I lavori sulla rete elettrica saranno riprogrammati in una data successiva, presumibilmente al termine della stagione estiva, quando le condizioni climatiche renderanno più sostenibile l’interruzione del servizio per la popolazione.

Una decisione che rappresenta una vittoria per la comunità priolese, che aveva manifestato forte preoccupazione per i disagi che l’interruzione avrebbe causato ad anziani, bambini e attività commerciali durante una delle giornate più calde dell’estate siciliana.

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