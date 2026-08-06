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Cronaca, Floridia, Italia, Sicilia

Floridia: arresto di un 22enne per detenzione a fini di spaccio

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Floridia al centro di un arresto da parte dei Carabinieri della Tenenza di Floridia per detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti.

L’uomo di 22 anni sarebbe stato individuato dai Carabinieri coadiuvati da personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siracusa e dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Sicilia, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 30 dosi di crack pronte per la cessione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 180 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

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