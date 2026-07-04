Zaporizhzhia, droni su mercato a Tokmak: 5 morti e 18 feriti

TOKMAK (Zaporizhzhia) – Almeno cinque morti e diciotto feriti. È il bilancio provvisorio dell’attacco con droni che ha colpito un mercato a Tokmak, nella parte della regione di Zaporizhzhia controllata dalle forze russe.

A riferirlo è Evgeny Balitsky, capo dell’amministrazione filorussa della zona occupata, che in un post su Telegram ha attribuito il raid alle forze armate ucraine. “Continuano ad arrivare segnalazioni” di altri feriti, ha aggiunto Balitsky, lasciando intendere che il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

Al momento non è arrivata alcuna conferma indipendente sull’accaduto né una replica da parte di Kiev.

Nota redazionale: L’articolo riporta la versione delle autorità filorusse. Mancano conferme indipendenti e dichiarazioni ucraine. Il pezzo è stato costruito su fonte unica (Balitsky via Telegram) e richiede aggiornamenti con eventuali riscontri da altre fonti.