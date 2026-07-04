F1, Antonelli vince la sprint a Silverstone: seconda la Ferrari di Hamilton

SILVERSTONE – Kimi Antonelli allunga nel Mondiale. Il pilota della Mercedes ha vinto la gara sprint del Gran Premio d’Inghilterra, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris.

Quarta piazza per George Russell (Mercedes), davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull). Settimo Oscar Piastri con l’altra McLaren. Alle 17 le qualifiche per la gara di domenica.

Antonelli: “Non possiamo abbassare la guardia”

“È stato un inizio molto divertente con Lewis, entrambi abbiamo spinto al massimo”, ha raccontato Antonelli. “Quando ho attivato la modalità overtake a Stowe, ho usato tutto quello che avevo per sorpassare”. Il leader del Mondiale resta cauto: “Lewis e la Ferrari stanno facendo un lavoro incredibile, Red Bull e McLaren recuperano terreno. Dobbiamo continuare a migliorare”.

Hamilton: “Difficile tenere dietro la Mercedes”

“È difficile tenere dietro la Mercedes, con tutto quel vento mi ha superato a razzo”, ha ammesso Hamilton dal circuito di casa. “Le Mercedes sono particolarmente veloci fino alla curva 6. Quando Antonelli ha attivato l’overtake, non sono riuscito a resistere”.