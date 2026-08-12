Lunedì 17 premiazione Archimede: “Sport, alternativa sana per i giovani”

PRIOLO GARGALLO, 12 agosto 2026 – Sport, passione e visione per il futuro dei giovani e del territorio. In occasione dell’apertura del concerto dell’artista Petit, in programma lunedì 17 agosto 2026 alle ore 21:30, l’Amministrazione Comunale di Priolo Gargallo terrà una cerimonia pubblica di premiazione per celebrare i traguardi storici raggiunti dall’Associazione Polisportiva Archimede Priolo.

TRE TITOLI IN UNA STAGIONE: CAMPIONI PROVINCIALI, REGIONALI E VICE CAMPIONI NAZIONALI

La società sportiva viene da una stagione agonistica esaltante che l’ha vista protagonista a livello locale e nazionale, conquistando tre titoli di assoluto prestigio:

Campioni Provinciali 2026

Campioni Regionali 2026

Vice Campioni Nazionali 2026

Un percorso che ha portato in alto il nome della comunità priolese e che rappresenta solo il primo passo di una programmazione sportiva ancora più ambiziosa.

NUOVO PROGETTO: ISCRIZIONE ALLA PRIMA DIVISIONE FIPAV CON OBIETTIVO SERIE D

Parallelamente al prosieguo delle attività nel campionato CSI (Centro Sportivo Italiano), l’Amministrazione sostiene con determinazione il nuovo progetto societario di iscrizione al campionato di Prima Divisione FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), fissando come obiettivo strategico la conquista della promozione in Serie D.

VICE SINDACO BIAMONTE: “INVESTIRE NELLO SPORT SIGNIFICA OFFRIRE UN’ALTERNATIVA SANA AI GIOVANI”

«I risultati straordinari ottenuti dagli atleti della Polisportiva Archimede dimostrano il valore del talento, del sacrificio e della passione presente nel nostro tessuto sociale», sottolinea l’Amministrazione comunale.

Il Vice Sindaco Alessandro Biamonte dichiara: «Abbiamo l’ambizione e la volontà politica di sostenere la crescita delle nostre realtà sportive: investire nello sport significa offrire un’alternativa sana ai giovani e restituire centralità al nostro territorio. Il nostro impegno è massimo affinché Priolo torni a brillare con forza nel panorama sportivo siciliano e nazionale».

APPUNTAMENTO LUNEDÌ 17 AGOSTO: CITTADINANZA INVITATA A FESTEGGIARE GLI ATLETI

La cittadinanza, gli sportivi e gli organi di informazione sono invitati a partecipare alla serata per festeggiare gli atleti ed esprimere il calore della comunità.

Un momento di festa e riconoscimento per chi ha portato in alto il nome di Priolo Gargallo, e un segnale forte dell’impegno dell’Amministrazione verso lo sport giovanile e il futuro del territorio.