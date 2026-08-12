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Catania, Comiso, Infrastrutture, Italia, Sicilia

Etna: sospese attività di volo a Catania, Comiso ha ripreso

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La cenere dell’Etna non dà tregua e mentre orde di turisti stanno facendo i conti con i disagi provocati dal gigante etneo, l’aeroporto di Catania dà un nuovo annuncio: al Vincenzo Bellini sospese arrivi e partenze fino alle 18.00.

Il Pio la Torre di Comiso, dopo aver sospeso i voli fino alle 10 ha ripreso l’attività, ma rimane l’allerta.

Lo fa sapere tramite un annuncio Sac: “A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 18 ora locale”.

L’invito è quello di verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto per evitare attese infinite e vane.

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