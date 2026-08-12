Siracusa, Tavolo istituzionale in Prefettura sulle criticità a Cavadonna

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Nella giornata di ieri, 11 agosto, si è tenuto in Prefettura un confronto con ASP8, Amministrazione Penitenziaria e Magistratura di Sorveglianza sulle criticità, segnalate dal Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale Giovanni Villari, a Cavadonna.

All’incontro hanno partecipato il Dott. G. Iraci, Commissario Straordinario dell’ASP di Siracusa, la Dott.ssa D. Capizzello, Dirigente e Coordinatore Infermieristico, la Dott.ssa C. Baiano, U.O.C. Medicina Penitenziaria, il Dott. Giuseppe Russo, Direttore dell’Istituto Penitenziario di C.C. Cavadonna, la Dott.ssa M. Marchionni, Magistrato di Sorveglianza.

Al centro dell’incontro gli aspetti critici all’interno del Carcere e il rispetto della dignità della persona detenuta, affrontati con la disponibilità della Prefettura, indice di attenzione concreta alle condizioni di chi vive la detenzione oggi.

Tematiche affrontate

Al centro del tavolo le problematiche sullo stato dell’Istituto di Cavadonna evidenziate dal Garante:

aspetti di natura sanitaria, organizzativa e trattamentale, che incidono sulla qualità della vita e sulla tutela della salute della popolazione detenuta.

collaborazione fra tutti gli attori istituzionali specie nel contesto attuale, segnato da un aumento della popolazione detenuta e da una costante pressione sulle strutture

“Non si tratta – dice Villari – di individuare responsabilità, ma di costruire insieme soluzioni praticabili nel breve e medio periodo. Come Garante mi impegno a monitorare lo stato di attuazione degli impegni assunti, promuovendo sopralluoghi, incontri tecnici e momenti di verifica con le associazioni e gli operatori che ogni giorno lavorano all’interno dell’istituto“.

Un incontro, dunque, per garantire che i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle norme penitenziarie non restino solo sulla carta. Il confronto si riprenderà a fine settembre, per verificare il raggiungimento degli obiettivi.