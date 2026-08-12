Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Infrastrutture, Italia, Sicilia, Siracusa

Siracusa, perdita d’acqua da Palazzo Vermexio

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescereSiracusa perdita acqua Vermexio

Al problema delle infrastrutture che da tempo ormai riguarda la città di Siracusa, si aggiunge anche quello di una perdita da un impianto antincendio a servizio di Palazzo Vermexio.

Il disagio si è verificato il 12 agosto intorno alle ore 9.00 con consistente fuoriuscita d’acqua che, seguendo la naturale pendenza della pavimentazione, si sta riversando lungo via Minerva e verso via Roma, un tratto significativo del centro storico.

Il Comitato Ortigia Resistente ha segnalato la perdita ad Aretusacque, chiedendo un rapido intervento per capire la causa del problema e interrompere la dispersione.

Vicenda, che aggrava quanto sta accadendo in relazione alla crisi idrica ed evidenzia “quanto sia fragile il sistema infrastrutturale e quanto siano necessari controlli e interventi tempestivi per evitare dispersioni di una risorsa che, contemporaneamente, continua a mancare in numerose abitazioni“.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts