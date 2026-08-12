Siracusa, perdita d’acqua da Palazzo Vermexio

Al problema delle infrastrutture che da tempo ormai riguarda la città di Siracusa, si aggiunge anche quello di una perdita da un impianto antincendio a servizio di Palazzo Vermexio.

Il disagio si è verificato il 12 agosto intorno alle ore 9.00 con consistente fuoriuscita d’acqua che, seguendo la naturale pendenza della pavimentazione, si sta riversando lungo via Minerva e verso via Roma, un tratto significativo del centro storico.

Il Comitato Ortigia Resistente ha segnalato la perdita ad Aretusacque, chiedendo un rapido intervento per capire la causa del problema e interrompere la dispersione.

Vicenda, che aggrava quanto sta accadendo in relazione alla crisi idrica ed evidenzia “quanto sia fragile il sistema infrastrutturale e quanto siano necessari controlli e interventi tempestivi per evitare dispersioni di una risorsa che, contemporaneamente, continua a mancare in numerose abitazioni“.