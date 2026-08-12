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Italia, Sicilia, Sicurezza, Siracusa

Siracusa e provincia: 13 marescialli per potenziare la vigilanza estiva

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Il Comando provinciale di Siracusa accoglie 13 nuovi Carabinieri Allievi Marescialli per rendere più efficiente il servizio di vigilanza estiva.

Gli allievi hanno appena concluso il primo anno di corso alla Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze e sono arrivati al Comando Provinciale di Siracusa per un periodo di tirocinio pratico-applicativo presso le Stazioni delle Compagnie di Siracusa, Noto e Augusta.


Il loro arrivo è stato accolto stamattina, 12 agosto, dal Comandante Provinciale Colonnello Dino Incarbone, che ha
dato loro il benvenuto sottolineando come questa esperienza sarà preziosa nel loro percorso formativo, umano e professionale.

Il tirocinio dà infatti la possibilità di mettere in pratica le nozioni apprese durante il primo anno di corso presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze ed avere un primo contatto con la realtà territoriale. Il Comandante Provinciale ha ribadito l’importanza delle Stazioni Carabinieri, presidio di sicurezza e fondamentale punto di riferimento e di contatto per la cittadinanza soprattutto nei comuni periferici della provincia.

La presenza dei 13 allievi come supporto ai reparti si inserisce in un programma di controllo del territorio rinforzato per contrastare le dinamiche delittuose, garantire una maggiore sicurezza alla popolazione e rispondere alle esigenze
della comunità nel periodo estivo.

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