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Politica

Etna, Scerra (M5S): “Subito un tavolo tecnico”

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Il M5S ha elaborato una proposta tecnica organica sul potenziamento del coordinamento Catania–Comiso, che porteremo a Roma: interventi infrastrutturali immediati su Comiso, un protocollo di attivazione trasparente e verificabile, un corridoio di collegamento strutturato tra i due scali, la piena applicazione delle tutele ai passeggeri previste dal Regolamento europeo 261/2004, e un piano straordinario stagionale attivabile ogni anno nella finestra di rischio giugno-settembre, senza dover reinventare tutto a ogni eruzione.

“A questo punto – dice il deputato Filippo Scerra – chiediamo che si convochi senza ulteriori rinvii un tavolo tecnico tra Regione Siciliana, SAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prenda in esame la nostra proposta. Chiediamo di parteciparvi direttamente, perché è ormai evidente la totale incapacità della politica siciliana di affrontare in modo strutturale un problema che si ripete puntualmente ogni estate da anni”.

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