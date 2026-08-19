Parolin incontra la memoria di Agata e Lucia: «Grazie per questo dono»

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, ha fatto visita a Catania come legato pontificio per il IX centenario del ritorno delle reliquie di Sant’Agata.

“La forza dei santi – ha dichiarato il cardinale – non deriva da doti umane, ma dal suo legame stretto con Cristo. Agata e Lucia non si sono piegate alle minacce o alla violenza del potere del tempo. Grazie per questo dono che ricevo con gratitudine”.

Arrivato nella città etnea per Agata e la visita ai luoghi del martirio della Santa, il cardinale ha avuto modo di ricordare anche la patrona di Siracusa Lucia con l’udienza privata concessa al giornalista Salvatore Di Salvo che ha donato una copia del libro scritto con Alessandro Ricupero “Sulle orme di Lucia – per essere Testimoni credibili”.

Opera edita dalla San Paolo e pubblicata al termine della peregrinatio del corpo di Santa Lucia da Venezia in Sicilia e allo storico incontro con Sant’Agata a Catania. Il cardinale Parolin ha ringraziato i giornalisti per il dono e per il lavoro svolto nel raccogliere le testimonianze da tramandare. All’incontro ha preso parte anche l’arcivescovo metropolita di Catania Mons. Luigi Renna, il rettore della chiesa di Sant’Agata La Vetere don Pasquale Munzone, che è anche il rettore degli altri luoghi del trittico agatino (Sant’Agata al Carcere e Sant’Agata la Fornace) e il direttore dell’Ufficio delle comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Catania Giuseppe Di Fazio.

Intanto continuano le presentazione del libro in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia. Prossimo appuntamento a Carlentini nel salone del palazzo Matarazzo il 25 agosto. Durante la serata saranno lette alcune testimonianze del libro dall’attrice Anna Vinci.