Risate e cabaret a Priolo Gargallo: stasera in scena “I Respinti” per la Fiera dell’Angelo

PRIOLO GARGALLO – Proseguono a pieno ritmo i festeggiamenti in onore dell’Angelo Custode. La programmazione della “Fiera dell’Angelo” regala questa sera un appuntamento all’insegna della comicità e dell’intrattenimento leggero: sul palco di Largo dell’Autonomia Comunale, alle ore 19:00, si esibirà il celebre trio comico “I Respinti”. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

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I punti chiave dell’evento

Dove e quando: Stasera, ore 19:00, presso Largo dell’Autonomia Comunale a Priolo Gargallo.

Stasera, ore 19:00, presso Largo dell’Autonomia Comunale a Priolo Gargallo. Protagonisti: “I Respinti”, noto gruppo cabarettistico siciliano da anni al centro di tour da tutto esaurito.

“I Respinti”, noto gruppo cabarettistico siciliano da anni al centro di tour da tutto esaurito. Modalità di accesso: Ingresso libero e gratuito per tutti i cittadini e visitatori.

Ingresso libero e gratuito per tutti i cittadini e visitatori. Cornice festiva: Evento inserito nel cartellone ufficiale della “Fiera dell’Angelo” per la festa patronale dell’Angelo Custode.

Satira, tormentoni e interazione: lo show travolgente del trio siciliano

Tre comici, tre stili differenti e una sinergia collaudata che spazia dal cabaret tradizionale alla satira di costume. Il trio “I Respinti” ha conquistato teatri e piazze di tutta la Sicilia grazie a personaggi esilaranti, tormentoni diventati di culto e un forte coinvolgimento del pubblico, registrando sold out nei principali appuntamenti dell’Isola.

Le istituzioni: “Una serata di festa e spensieratezza per la comunità”

A sottolineare il valore dell’evento per il tessuto cittadino sono stati il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, e l’assessore al Commercio, Maria Grazia Pulvirenti: