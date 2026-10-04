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Risate e cabaret a Priolo Gargallo: stasera in scena “I Respinti” per la Fiera dell’Angelo

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PRIOLO GARGALLO – Proseguono a pieno ritmo i festeggiamenti in onore dell’Angelo Custode. La programmazione della “Fiera dell’Angelo” regala questa sera un appuntamento all’insegna della comicità e dell’intrattenimento leggero: sul palco di Largo dell’Autonomia Comunale, alle ore 19:00, si esibirà il celebre trio comico “I Respinti”. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

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I punti chiave dell’evento

  • Dove e quando: Stasera, ore 19:00, presso Largo dell’Autonomia Comunale a Priolo Gargallo.
  • Protagonisti: “I Respinti”, noto gruppo cabarettistico siciliano da anni al centro di tour da tutto esaurito.
  • Modalità di accesso: Ingresso libero e gratuito per tutti i cittadini e visitatori.
  • Cornice festiva: Evento inserito nel cartellone ufficiale della “Fiera dell’Angelo” per la festa patronale dell’Angelo Custode.

Satira, tormentoni e interazione: lo show travolgente del trio siciliano

Tre comici, tre stili differenti e una sinergia collaudata che spazia dal cabaret tradizionale alla satira di costume. Il trio “I Respinti” ha conquistato teatri e piazze di tutta la Sicilia grazie a personaggi esilaranti, tormentoni diventati di culto e un forte coinvolgimento del pubblico, registrando sold out nei principali appuntamenti dell’Isola.

Le istituzioni: “Una serata di festa e spensieratezza per la comunità”

A sottolineare il valore dell’evento per il tessuto cittadino sono stati il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, e l’assessore al Commercio, Maria Grazia Pulvirenti:

“Sarà uno spettacolo all’insegna della comicità e della spensieratezza, pensato per vivere insieme un’altra intensa serata di festa nell’ambito della nostra Fiera dell’Angelo. Un’occasione di aggregazione aperta a tutti per valorizzare le tradizioni e il centro cittadino.”

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