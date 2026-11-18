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PALERMO / CULTURA – La tecnologia incontra la grande tradizione artistica siciliana. La Galleria d’Arte Moderna (GAM) di Palermo è ufficialmente il primo museo della Rete dei Musei Comunali dell’Isola a testare Nairobi, un’innovativa applicazione basata sulla realtà aumentata e sviluppata da Next Vision, spin-off dell’Università di Catania. Promossa da Anci Sicilia, l’iniziativa punta a ridefinire l’esperienza di visita, coniugando fruizione museale e strumenti digitali all’avanguardia.

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[Immagine: Gli spazi interni e le sale espositive della Galleria d’Arte Moderna di Palermo]

Come funziona l’applicazione Nairobi

Illustrata dal Ceo di Next Vision e ricercatore universitario Francesco Ragusa, l’app sfrutta algoritmi di riconoscimento avanzati: il visitatore inquadra l’opera con il proprio smartphone, consentendo al sistema di individuarne la posizione e tracciare un percorso in realtà aumentata arricchito da contenuti multimediali e schede di approfondimento.

La fase iniziale di test coinvolge quattro tele collocate al piano terra della galleria:

I funerali di Timoleonte di Giuseppe Sciuti

Gli iracondi di Mario Rutelli

Psiche trasportata dagli zefiri di Vincenzo Riolo

Veduta di Palermo di Francesco Lojacono

Gli obiettivi: inclusione sociale e dati pilota per la rete civica

Durante la presentazione ufficiale, il segretario generale di Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano, ha evidenziato la natura strategica del progetto, concepito come un modello pilota da validare a Palermo per poi estenderlo progressivamente a tutti i musei comunali del territorio.

Un forte accento sull’accessibilità è stato posto dall’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Antonio Rini, che ha definito l’iniziativa «una straordinaria immagine di democrazia sociale» per abbattere barriere di fruizione culturale. Soddisfazione è stata espressa anche dalla direttrice della GAM, Maria Francesca Martinez Tagliavia, la quale ha sottolineato come la fase di monitoraggio dei dati d’utilizzo permetterà di valutare l’eventuale estensione dell’app lungo l’intero percorso espositivo.

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