Abu Dhabi, i negoziati continuano domani

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Ad Abu Dhabi si sono conclusi i colloqui trilaterali sulla guerra in Ucraina, descritti da Volodymyr Zelensky come “costruttivi e approfonditi”. Al centro delle discussioni ci sono state le garanzie di sicurezza a lungo termine per Kiev e la gestione delle misure umanitarie, con priorità assoluta alla liberazione dei prigionieri. Il dialogo tra le parti riprenderà già nella giornata di domani.

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Nel frattempo, la diplomazia internazionale continua su più fronti: le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti si sono confrontate prima con i partner europei e successivamente con la rappresentanza russa. Mosca mantiene tuttavia una posizione rigida, escludendo sia un cessate il fuoco sia la presenza di truppe europee sul terreno.

Nel panorama europeo, Zelensky si trova in Danimarca per incontrare i leader nordici, mentre il Segretario di Stato USA Marco Rubio è a Parigi per vertici con i ministri degli Esteri francese, ucraino e italiano (Barrot, Sybiha e Tajani).

In Italia, infine, il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ascoltato dal Copasir in merito al nuovo pacchetto di aiuti destinato a Kiev.

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