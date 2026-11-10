Palermo, funerale-spettacolo a Ballarò, Cracolici: «Grave sottovalutazione»

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Un corteo funebre trasformato in una manifestazione pubblica, tra motorini rombanti, petardi, fuochi d’artificio e saracinesche abbassate. È quanto accaduto lunedì 9 novembre nel cuore del centro storico di Palermo, in occasione dei funerali di Emanuele Rubino, 36 anni, condannato per tentato omicidio ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Una vicenda che ha provocato indignazione e riacceso il dibattito sulla presenza e sull’influenza della criminalità nei quartieri storici della città.

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Il feretro ha attraversato via Maqueda, una delle principali arterie pedonali del capoluogo siciliano, accompagnato da un corteo di circa un centinaio di persone. Ad aprire la processione diversi ciclomotori, alcuni condotti da persone senza casco, mentre lungo il percorso venivano esplosi petardi e mortaretti. Il corteo ha raggiunto il mercato storico di Ballarò, dove numerosi commercianti avevano abbassato le saracinesche in occasione delle esequie.

La scena ha suscitato sconcerto tra residenti e turisti, alcuni dei quali si sono trovati davanti a una manifestazione che ha assunto i contorni di un’esibizione pubblica. Le immagini diffuse sui social hanno rapidamente fatto il giro della rete, trasformando l’episodio in un caso nazionale.

Rubino era stato condannato a 12 anni per il tentato omicidio, avvenuto nel 2016, di Yusupha Susso, giovane gambiano al quale aveva sparato alla testa, ed era stato coinvolto anche in procedimenti per estorsioni ai danni di commercianti stranieri della zona di Ballarò. Si trovava agli arresti domiciliari per motivi di salute.

A intervenire duramente è Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale Antimafia, che chiede di fare piena luce sulle modalità con cui si è svolto il corteo e sulle responsabilità relative alla gestione dell’ordine pubblico.

«Quello che è successo ieri col funerale-spettacolo per le vie del centro storico di Palermo è devastante e chiama tutti a un supplemento di responsabilità e vigilanza. Mi chiedo come sia stato possibile consentire quel corteo funebre senza che qualcuno lo abbia intercettato e impedito fin dall’inizio».

Cracolici punta il dito anche sulla gestione preventiva dell’evento: «Credo che dalle autorità ecclesiastiche alle forze dell’ordine vi sia stata una grave sottovalutazione. Si dica chiaramente cosa è accaduto e cosa non dovrà più accadere». Per il presidente dell’Antimafia regionale, quanto avvenuto non può essere liquidato come una semplice manifestazione di cordoglio, ma impone una riflessione sulla capacità delle istituzioni di prevenire episodi che rischiano di trasmettere messaggi di forza e condizionamento del territorio.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha definito inaccettabile trasformare il lutto in una manifestazione capace di compromettere la tranquillità di residenti e commercianti. Il primo cittadino ha precisato che la Polizia municipale, presente ai Quattro Canti, aveva segnalato il corteo ed era intervenuta impedendone il proseguimento lungo quella direttrice, evitando ulteriori situazioni critiche. Anche l’arcivescovo di Palermo ha invitato ad aprire una riflessione, sottolineando come la chiusura di un intero mercato per le esequie di una persona condannata per gravi reati non possa lasciare indifferenti.

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