Appello di Gennuso all’unità del centro destra siracusano

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Le prossime elezioni amministrative in sette importanti Comuni della provincia, insieme ai successivi appuntamenti regionali e politici, impongono una riflessione sul futuro del centrodestra siracusano. A richiamare i partiti della coalizione alla necessità di un confronto preventivo e di una strategia condivisa è Riccardo Gennuso, che invita i rappresentanti provinciali delle diverse forze politiche a superare divisioni e contrapposizioni locali.

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Il nodo riguarda soprattutto la possibile distanza tra le alleanze costruite in occasione delle amministrative e quelle che dovranno ritrovarsi unite alle successive elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana e del Parlamento nazionale.

«Nell’arco di pochi mesi diventa autolesionista e, ai più, incomprensibile che gli stessi partiti destinati a essere alleati alle elezioni regionali e politiche invitino iscritti e simpatizzanti a sostenere candidati e coalizioni contrapposti nelle competizioni comunali», osserva Gennuso.

Secondo l’esponente politico, non sarebbe sufficiente giustificare le divisioni richiamando la componente civica delle elezioni amministrative. Una motivazione che, a suo giudizio, perde forza quando i partiti tradizionali partecipano direttamente alle competizioni con i propri simboli e le proprie rappresentanze.

«L’eccezione del civismo cade nel momento in cui la presenza dei partiti strutturati e dei loro simboli diventa una prerogativa insormontabile per i leader locali, che proprio da questa presenza traggono forza rappresentativa», sottolinea.

Gennuso ritiene che il centrodestra abbia oggi, in provincia di Siracusa, un’importante opportunità politica, che non dovrebbe essere compromessa da divisioni e rivalità territoriali.

«Il centrodestra, unito, è oggettivamente una forza in grado di governare i territori con visione e programmazione, generando un circolo virtuoso e duraturo», afferma.

Da qui l’appello ai leader provinciali affinché avviino un’interlocuzione capace di individuare preventivamente un metodo condiviso per affrontare le prossime scadenze elettorali. Le decisioni, secondo Gennuso, dovranno tenere conto del radicamento delle singole forze politiche nei territori, ma anche della necessità di garantire equilibrio, collaborazione e spirito di squadra.

Il messaggio è rivolto soprattutto al futuro della coalizione: le alleanze non possono essere costruite soltanto in prossimità delle elezioni regionali o nazionali, ma devono poggiare su rapporti politici coerenti anche nelle competizioni amministrative.

«Ciò che è stato è stato, ciò che sarà deve essere costruito in termini di coerenza e risultati. Ne va della credibilità di tutti e dell’affidabilità di ciascuno degli attori in campo», conclude Gennuso.

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