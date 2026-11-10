L’ultimo tributo al Capitano di sempre: il Siracusa ritira la maglia numero 6 di Amedeo Crippa

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SIRACUSA / SPORT – L’ultima, commossa ovazione dello stadio “Nicola De Simone” e poi l’abbraccio solenne della comunità nella chiesa di Maria Madre di Dio. La città di Siracusa ha dato l’ultimo saluto ad Amedeo Crippa, lo storico e indimenticato Capitano azzurro, scomparso nei giorni scorsi all’età di 77 anni.

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Un doppio appuntamento di profonda partecipazione per omaggiare una figura leggendaria che, giunta in Sicilia dalla Lombardia nel lontano 1971, aveva scelto di fare del capoluogo aretuseo la propria casa per la vita.

L’ultimo giro di campo al “De Simone” e le esequie a Santa Panagia

Il commovente ritrovo è scattato alle ore 14:45 sul terreno di gioco dello stadio comunale. Dirigenza, ex compagni di squadra e centinaia di tifosi hanno gremito gli spalti per accompagnare idealmente il Feretro durante l’ultimo simbolico ingresso sul prato verde che lo ha visto padrone di casa per ben tredici stagioni consecutive.

A seguire, alle ore 16:00, si sono svolte le esequie solenni presso la chiesa di Maria Madre di Dio, in viale Santa Panagia. L’intero movimento sportivo siracusano si è stretto attorno ai familiari per rendere omaggio a un simbolo indistruttibile di lealtà e attaccamento ai colori azzurri.

Una carriera da record: il trionfo del 1979 e oltre 450 presenze

Nato a Milano il 1° marzo 1949 e cresciuto nel vivaio dell’Inter, Amedeo Crippa ha legato indissolubilmente il proprio nome alle pagine più gloriose del calcio siracusano dal 1971 al 1984. Con oltre 450 gare ufficiali e 7 reti all’attivo, detiene lo scettro imbattuto di primatista assoluto di presenze nella storia del club.

Il punto più alto della sua parabola sportiva resta scolpito nella stagione 1978-1979, culminata con la promozione in Serie C1 e con lo storico trionfo nella Coppa Italia Semiprofessionisti. Il 17 giugno 1979, davanti agli 8.000 spettatori del “De Simone”, fu proprio capitan Crippa ad alzare al cielo il trofeo conquistato nella finale vinta 1-0 contro la Biellese grazie al gol di Walter Ballarin.

La maglia numero 6 ritirata per sempre

Per rendere imperituro il legame tra il campione e la piazza, la società del Siracusa Calcio ha ufficialmente annunciato il ritiro definitivo della maglia numero 6. A partire dalla prossima stagione agonistica, nessun calciatore vestirà più quel numero, consegnando la casacca del Capitano alla memoria eterna della storia azzurra.

Siracusa perde non soltanto il suo atleta dei record, ma un uomo sobrio e valoroso che ha saputo trasformare una carriera sportiva in una scelta d’amore per il territorio.

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