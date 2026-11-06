Sale a 53 il bilancio dell’attacco russo a Komyshuvakha

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Si aggrava pesantemente il bilancio dell’attacco aereo russo effettuato lo scorso 2 novembre a Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia:

I morti accertati sono saliti a 53, mentre i soccorritori continuano le ricerche per circa 50 persone ancora disperse tra le macerie dell’edificio colpito durante una distribuzione di aiuti umanitari.

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Parallelamente, le forze di Mosca hanno intensificato gli attacchi contro i siti strategici ucraini. Il ministero della Difesa russo ha confermato l’impiego di bombe aeree guidate FAB-3000 contro una centrale elettrica nei pressi di Sumy e contro postazioni militari a Zaporizhzhia. Presi di mira anche gli impianti energetici nei distretti di Bila Tserkva e Obukhiv (regione di Kiev) e nella regione di Mykolaiv. Si registra inoltre una vittima civile nel distretto di Sarny (regione di Rivne) a seguito di un raid mattutino.

Non si fa attendere la replica di Kiev: droni ucraini hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Afipsky, situata nella regione di Krasnodar, nella Russia meridionale, provocando incendi ed esplosioni a catena, sul sito industriale.

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