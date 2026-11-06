Servizio idrico Siracusa, attacco di Cannata al sindaco Italia: «Amministratore fallimentare, ai cittadini servono acqua e trasparenza»

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SIRACUSA – Nuovo duro scontro politico sulla gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Siracusa. Il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, Luca Cannata, è intervenuto con una nota dai toni perentori per replicare al sindaco di Siracusa e presidente dell’ATI idrico, Francesco Italia.

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Al centro della polemica la governance della società Aretusacque, il rispetto delle regole sul controllo pubblico e la trasmissione dei documenti relativi alla gestione della risorsa idrica sul territorio comunale e provinciale.

Secondo quanto sostenuto dall’esponente di FdI, l’amministrazione cittadina starebbe eludendo le risposte relative alle reali attività di vigilanza ed esercizio del controllo pubblico svolte finora:

Nel suo intervento, Cannata rigetta la replica del primo cittadino siracusano definendola un tentativo di sviare l’attenzione dai problemi reali della gestione idrica:

«Il sindaco Italia invoca la palla di vetro, ma dovrebbe cominciare dalle carte che ha sulla scrivania. Gli chiediamo conto di ciò che ha fatto finora e lui risponde parlando del futuro. Le responsabilità non scompaiono e il fallimento della sua gestione resta. Gli atti dimostrano che la vicenda non è nata tre giorni fa. Quali controlli sono stati svolti prima? Quali regole sono state applicate? Prima di fare ironia, studi la vicenda che dovrebbe governare. Ai cittadini servono acqua e trasparenza: dei suoi alibi hanno già fatto il pieno».