Cassibile, lunedì 9 novembre riapre l’ufficio postale: risolti i disagi per la comunità

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CASSIBILE – Buone notizie per la frazione di Cassibile: lunedì 9 novembre riaprirà ufficialmente i battenti l’ufficio postale locale. La comunicazione ufficiale di Poste Italiane segna la fine di un periodo di sospensione del servizio che aveva provocato consistenti disagi alla cittadinanza, in particolare agli anziani e all’utenza che quotidianamente usufruisce delle prestazioni postali e finanziarie.

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La riapertura giunge a seguito delle pressanti interlocuzioni avviate dai rappresentanti istituzionali locali per garantire al territorio la riattivazione dei presidi essenziali.

Le reazioni e il lavoro istituzionale

Il ripristino del presidio postale rappresenta un risultato atteso da tempo dall’intera comunità, frutto di una sinergia tra istituzioni territoriali e vertici societari:

I disagi superati : La chiusura temporanea dello sportello aveva costretto i residenti a spostamenti verso gli uffici dei comuni limitrofi per le pratiche quotidiane.

: La chiusura temporanea dello sportello aveva costretto i residenti a spostamenti verso gli uffici dei comuni limitrofi per le pratiche quotidiane. Il lavoro di squadra: La vertenza ha visto un’intensa attività di sollecitazione per accelerare la risoluzione della criticità, mantenendo aperta la trattativa con i soggetti competenti.

Ringraziamenti e prospettive per il territorio

Soddisfazione è stata espressa dai promotori dell’iniziativa per la risposta di Poste Italiane, con un ringraziamento particolare rivolto all’On. Luca Cannata per il costante supporto garantito nel corso della vicenda a tutela dei diritti dei residenti.

L’episodio conferma l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni ed enti erogatori di servizi per evitare che i centri periferici soffrano di deficit prestazionali, riaffermando la centralità della tutela dei servizi di base per la cittadinanza.

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