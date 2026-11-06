Cultura e Spettacolo, doppio appuntamento nel weekend: in scena la danza con “Private Callas” e “Nel blu Sa(n)remo Danza”

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SIRACUSA – Un fine settimana all’insegna delle grandi emozioni e della danza di qualità. Il palcoscenico si prepara ad accogliere due produzioni di forte impatto scenico ed emotivo nei giorni di venerdì 6 e sabato 7 novembre, con sipario sipario alzato a partire dalle ore 20:30 per entrambi gli appuntamenti.

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Dalla narrazione intima e drammatica della vita di una delle più grandi icone del Novecento al tributo in movimento al patrimonio cantautorale italiano, il cartellino del weekend offre un percorso artistico variegato ed immersivo.

Venerdì 6 novembre: “Private Callas” e il dramma oltre la Diva

Il primo appuntamento, previsto per la serata di venerdì 6 novembre (ore 20:30), porta in scena “Private Callas”, una creazione corale ideata per celebrare Maria Callas, la Voix du Siècle. L’opera mette a nudo i chiaroscuri di un’esistenza segnata da un successo planetario ma anche da un profondo travaglio interiore.

Il tema dell’opera : La pièce affronta la tematica della violenza di genere nei suoi aspetti più invisibili e subdoli, rivelando il contrasto tra il sfarzo della vita pubblica della “Divina” e le sue sofferenze private.

: La pièce affronta la tematica della violenza di genere nei suoi aspetti più invisibili e subdoli, rivelando il contrasto tra il sfarzo della vita pubblica della “Divina” e le sue sofferenze private. Il valore sociale: Attraverso il linguaggio della danza contemporanea, la produzione richiama lo spirito ribelle della Callas e la sua costante battaglia per la propria affermazione e per il ruolo della donna nella società, rileggendo la tradizione operistica in chiave moderna.

Sabato 7 novembre: “Nel blu Sa(n)remo Danza” tra musica e movimento

La programmazione prosegue sabato 7 novembre (ore 20:30) con lo spettacolo “Nel blu Sa(n)remo Danza”, un viaggio coreografico che celebra la storia della grande canzone italiana.

La compagnia condurrà il pubblico in un percorso sensoriale ed emozionale lungo i brani e le parole dei più celebri cantautori del nostro Paese. Le melodie intramontabili della tradizione musicale italiana prendono forma e corpo attraverso i movimenti dei danzatori, trasformando l’ascolto in un’esperienza visiva e dinamica.

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