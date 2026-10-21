Ucraina, Zelensky ad apre a trattative: «Pronti a congelare il fronte sulla linea attuale e garanzie d’intesa con gli USA»

KIEV / WASHINGTON – Una significativa apertura sul piano delle trattative internazionali per porre fine al conflitto in corso con la Federazione Russa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina è pronta a valutare il congelamento delle ostilità lungo l’attuale linea del fronte, avviando contestualmente un tavolo negoziale sul piano diplomatico.
Le dichiarazioni, destinate a riaprire il dibattito sui futuri assetti di pace nell’Est Europa, sono state rilasciate durante un’intervista concessa all’emittente televisiva statunitense Fox News.
Priorità alle garanzie di sicurezza con Stati Uniti ed Europa
Nel delineare il potenziale percorso di stabilizzazione, il leader di Kiev ha sottolineato come la priorità strategica dell’Ucraina rimanga l’ottenimento di un solido quadro di garanzie di sicurezza internazionali.
Secondo quanto dichiarato da Zelensky, parallelamente al congelamento delle posizioni sul campo, Kiev intende accelerare le interlocuzioni dirette con gli Stati Uniti e i governi europei per definire intese vincolanti idonee a prevenire future aggressioni e a tutelare la sovranità del Paese.
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