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Il conflitto tra Russia e Ucraina torna a infiammare i mari, spingendosi questa volta ben oltre il consueto scenario del Mar Nero. Nel Golfo di Finlandia, la nave mercantile russa Sparta II — salpata da San Pietroburgo verso Kaliningrad e già soggetta a sanzioni statunitensi — è stata colpita da un attacco con droni in acque internazionali, a circa tre miglia nautiche dal confine russo.

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Le autorità di Helsinki hanno confermato il raid, attribuendone la probabile responsabilità alle forze di Kiev, e hanno denunciato anche una presunta violazione dello spazio aereo finlandese da parte di un elicottero russo, probabilmente impegnato nelle operazioni di soccorso o sorveglianza nell’area. «La guerra si sta estendendo alle nostre immediate vicinanze», ha dichiarato il premier finlandese Petteri Orpo, ribadendo comunque il diritto dell’Ucraina a difendersi dall’aggressore. Kiev, dal canto suo, non ha ancora rivendicato ufficialmente l’operazione.

Divergenti le versioni sull’accaduto e sulla natura del carico:

Danni a bordo: Secondo l’intelligence finlandese la nave avrebbe riportato danni e un principio d’incendio. Il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha invece smentito la necessità di evacuare l’equipaggio, assicurando che la situazione è sotto controllo e il cargo è pronto a riprendere la rotta.

Secondo l’intelligence finlandese la nave avrebbe riportato danni e un principio d’incendio. Il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha invece smentito la necessità di evacuare l’equipaggio, assicurando che la situazione è sotto controllo e il cargo è pronto a riprendere la rotta. Il carico: Mentre fonti russe parlano di un trasporto di vernici e smalti, i servizi segreti statunitensi e ucraini sostengono che lo Sparta II venga abitualmente utilizzato per il trasporto di armamenti.

Sul fronte opposto, Mosca ha mantenuto il silenzio sull’episodio nel Baltico, rivendicando invece un attacco nel Mar Nero, a sud di Odessa, contro un mercantile impiegato dall’Ucraina per scopi militari. Continuano intanto i bombardamenti russi su diverse città ucraine: pesante il bilancio a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, dove un doppio raid ha causato due morti e oltre cinquanta feriti. Colpiti anche un asilo nido a Zaporizhzhia, una centrale elettrica a Vinnytsia e diversi quartieri di Kiev, rimasti senz’acqua. In risposta, l’Ucraina ha lanciato una nuova ondata di droni contro varie regioni russe, inclusa quella di Leningrado.

Sul piano diplomatico, il presidente Volodymyr Zelensky — dopo aver incontrato a Kiev il segretario alla Difesa britannico Wes Streeting — ha definito “incerta” l’adesione dell’Ucraina alla NATO nel breve periodo, pur ribadendola come obiettivo principale. Il leader ucraino ha inoltre rivelato che gli Stati Uniti puntano a organizzare un vertice trilaterale con Kiev e Mosca entro Natale, dichiarandosi disponibile a partecipare anche a margine del G20 di Miami (14-15 dicembre), sebbene l’Ucraina non abbia ancora ricevuto un invito ufficiale.

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