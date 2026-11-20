Read this article in English→

“No agli abusi della Cpi, riformare l’Onu e ridurre il rischio nucleare”

Si è concluso con una “dichiarazione per la pace” il primo vertice trilaterale tra il leader cinese Xi Jinping, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

Nel documento congiunto, i tre capi di Stato si impegnano a promuovere una riforma delle Nazioni Unite per affrontare con maggiore efficacia le sfide globali, a incrementare l’approvvigionamento energetico e a prevenire la proliferazione atomica, ribadendo che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta.

Pubblicità

Lo scontro sull’immunità e la replica di Bruxelles

Il passaggio destinato a generare maggiori tensioni riguarda la giustizia internazionale: i tre leader hanno invocato il rispetto delle immunità dei funzionari statali, chiedendo che la Corte penale internazionale (Cpi) e organismi analoghi “non abusino della propria giurisdizione”.

Immediata la risposta della Commissione europea; tramite il portavoce Christian Wigand, Bruxelles ha riaffermato il proprio impegno a difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole, di cui la Cpi rappresenta un pilastro fondamentale.

Nel comunicato finale non compaiono invece riferimenti ai conflitti in Ucraina e in Iran, nonostante Trump abbia dichiarato di aver affrontato entrambi i dossier nella prima parte della giornata.

Il clima del vertice e la posizione di Xi Jinping

L’atmosfera tra i tre leader è apparsa distesa, segnata da gesti cordiali, strette di mano e un abbraccio tra Xi e Trump.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stato Xinhua, il leader cinese ha definito il vertice “positivo, costruttivo e fruttuoso”, sottolineando l’importanza del dialogo diretto e invitando a superare la “mentalità da Guerra fredda” e la cosiddetta “trappola di Tucidide”.

Xi ha inoltre esortato le grandi potenze a istituire meccanismi di prevenzione delle crisi, a evitare il disaccoppiamento economico e a lavorare per un mondo libero da armi nucleari.

Sul fronte mediatico, si è registrato un caso diplomatico per l’esclusione della giornalista Annmarie Hordern, non ammessa su insistenza della delegazione cinese nonostante le pressioni della Casa Bianca, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense anonimo.

L’affondo di Putin contro l’Unione europea

Al termine dei negoziati, Vladimir Putin ha tenuto una conferenza stampa di un’ora caratterizzata da toni duri nei confronti dell’Europa. Il capo del Cremlino ha accusato l’Ue di essersi trasformata in un “blocco politico-militare” che rappresenta una sfida per Mosca, definendo “un problema” qualsiasi cooperazione militare tra Bruxelles e Kiev e minacciando “ritorsioni dolorose” per gli attacchi ucraini al ponte di Crimea.

Secondo Putin, una piena normalizzazione dei rapporti con alcuni Paesi europei richiederà un cambiamento delle attuali élite politiche. Il presidente russo ha inoltre criticato l’idea occidentale di “ordine liberale”, definendolo un tentativo di monopolizzare il potere, mentre ha elogiato l’approccio di Trump, riconoscendogli un impegno sincero nella ricerca di soluzioni ai conflitti e una vicinanza di vedute su diversi valori.

Pur precisando che non è stata concordata una cadenza regolare per futuri vertici a tre, Putin ha ricordato la responsabilità condivisa di Russia, Cina e Stati Uniti, in quanto potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale e fondatrici dell’Onu, nel garantire la sicurezza globale.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale