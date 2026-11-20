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Sciopero generale di 24 ore. Stop a trasporti locali, scuola e sanità

È una giornata di forti disagi in tutta la penisola a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto dalla Cgil, a cui aderiscono anche i sindacati di base (Cobas, Clap e Sial) e il mondo studentesco. Sotto lo slogan “Il futuro è adesso”, la protesta coinvolge tutti i settori, pubblici e privati, con circa 100 manifestazioni organizzate da Nord a Sud.

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Le ragioni della protesta

Al centro della mobilitazione c’è la contestazione alla legge di bilancio e alle politiche economiche del governo. Le richieste principali dei sindacati riguardano:

Salari e fisco: aumenti retributivi, rinnovi contrattuali per contrastare il carovita e una riduzione del carico fiscale su lavoratori dipendenti e pensionati.

aumenti retributivi, rinnovi contrattuali per contrastare il carovita e una riduzione del carico fiscale su lavoratori dipendenti e pensionati. Servizi pubblici: stop ai tagli e maggiori investimenti per sanità e istruzione.

stop ai tagli e maggiori investimenti per sanità e istruzione. Giovani e sicurezza: misure concrete contro la precarietà, tutela del diritto allo studio, politiche abitative e sicurezza sul lavoro.

misure concrete contro la precarietà, tutela del diritto allo studio, politiche abitative e sicurezza sul lavoro. Spesa militare: lo stop ai fondi destinati al riarmo per dirottarli sulle emergenze sociali.

Trasporti: chi si ferma e gli orari nelle grandi città

A seguito dell’intervento della Commissione di garanzia, restano esclusi dallo sciopero odierno il trasporto aereo, quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia (per i treni è però previsto un nuovo stop indetto da Sgb e Cub Trasporti a partire dalle 21 di domani).

Disagi invece per porti, taxi e trasporto pubblico locale (bus, tram e metro), che si ferma nel rispetto delle fasce di garanzia. Sono escluse dall’agitazione alcune aziende locali tra cui Atm (Milano), Atvo (Venezia), Anm (Napoli) e Amtab (Bari). Ecco le fasce di stop nelle principali città:

Roma: dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio.

dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. Torino: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 a fine servizio.

dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 a fine servizio. Genova: dalle 9:00 alle 17:30 e dalle 20:30 a fine servizio.

dalle 9:00 alle 17:30 e dalle 20:30 a fine servizio. Bologna: dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio.

dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio. Firenze: dalle 8:15 alle 12:30 e dalle 14:30 a fine servizio.

dalle 8:15 alle 12:30 e dalle 14:30 a fine servizio. Palermo: dalle 8:30 alle 17:30 e dalle 20:30 a fine servizio.

Le piazze e i cortei in tutta Italia

L’appuntamento principale si tiene a Roma, con partenza alle 9:30 da piazza Vittorio Emanuele II e comizio conclusivo del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Numerose le mobilitazioni anche negli altri capoluoghi (con conseguenti modifiche alla viabilità): ritrovo alle 9:00 a Milano (piazza Cadorna), Napoli (piazza Mancini), Bari (piazza Giovanni XXIII), Palermo (piazza Marina), Cagliari (piazza Giovanni XXIII) e Perugia (piazza Partigiani). Partenza alle 9:30 invece a Torino (piazza XVIII Dicembre), Bologna (piazza dei Martiri), Firenze (piazza Indipendenza) e Genova (Stazione Marittima). Cortei previsti anche in Veneto, tra cui Venezia, Padova, Verona, Vicenza e Treviso.

In piazza anche gli studenti

Al fianco dei lavoratori sfila oggi anche la Rete degli Studenti Medi, con oltre 50 cortei organizzati in tutta Italia nell’ambito dello sciopero studentesco europeo. Dopo settimane di mobilitazioni e più di 150 scuole occupate, gli studenti chiedono risorse strutturali per l’edilizia scolastica, il diritto allo studio e il benessere psicologico.

“La scuola non è separata dalla società in cui viviamo: investire nell’istruzione significa investire nel futuro collettivo del Paese”, ha dichiarato la coordinatrice nazionale Angela Verdecchia, ribadendo la necessità di garantire a tutti scuole sicure, accessibili e inclusive.

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