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PRIOLO GARGALLO / SIRACUSA / ATTUALITÀ – La cultura della prevenzione e del rispetto delle regole alla guida approda tra i banchi di scuola a Priolo Gargallo. Presso l’Istituto “Ruiz” di Priolo si è svolta una nuova tappa del tour nazionale “Sara Safe Factor – Strada e in pista vincono le regole”, l’iniziativa di educazione stradale fortemente voluta e promossa dall’Amministrazione comunale – grazie all’impegno dell’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo e del sindaco Pippo Gianni – in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia (ACI) e l’AC Siracusa, guidato dal presidente Sergio Imbrò, che ha visto protagonista l’ex pilota di Formula 1 Andrea Montermini.

L’impegno dell’Amministrazione, dell’AC Siracusa e l’entusiasmo dei giovani

L’appuntamento, reso possibile dalla sinergia tra l’assessorato alle Politiche Sociali guidato da Gipi Marullo, il primo cittadino Pippo Gianni e l’Automobile Club Siracusa presieduto da Sergio Imbrò, ha registrato un’ampia partecipazione da parte degli studenti dell’Istituto “Ruiz”. Nel corso dell’incontro, Montermini ha sottolineato l’importanza del dialogo diretto con i neopatentati e con i giovani che si avvicinano alla guida:

«È la prima volta qui a Priolo, ma ormai la quinta volta a Siracusa e dintorni, che è diventata la mia seconda casa – ha dichiarato Andrea Montermini –. I ragazzi sono stati bravissimi, super attenti e partecipi. Il progetto “Sara Safe Factor” sta riscuotendo successo in tutta Italia proprio grazie all’attenzione con cui gli studenti ci ascoltano: in strada e in pista vincono sempre le regole».

Dalla giornata è emerso anche un impegno concreto per il futuro: l’obiettivo condiviso dall’Amministrazione comunale, dall’AC Siracusa e dai promotori dell’iniziativa è quello di affiancare alle lezioni teoriche una sessione pratica di test drive direttamente sul territorio, consentendo ai ragazzi di sperimentare sul campo la gestione del veicolo in sicurezza dopo aver appreso i fondamenti in aula.

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Oltre 150.000 studenti coinvolti dal 2005

A tracciare un bilancio dell’iniziativa nazionale è stato Roberto (referente del progetto Sara Safe Factor), che ha evidenziato il valore formativo dello scambio con le nuove generazioni:

«La tappa siracusana ci ha offerto ulteriori spunti importanti: in oltre 150.000 ragazzi incontrati dal 2005 ad oggi, i giovani insegnano sempre tanto perché con il loro entusiasmo e la loro attenzione mettono in luce aspetti che noi adulti spesso diamo per scontati. Trasmettere regole chiare e condivise è fondamentale per arginare il problema della sicurezza nella mobilità, affiancando alla prevenzione teorica anche la conoscenza diretta delle situazioni di rischio».

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