ROVIGO / CRONACA – Avrebbero agito per emulare le azioni del celebre videogioco Gta 6, uscito proprio alla mezzanotte di oggi. È questa l’ipotesi al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile di Rovigo, che hanno identificato e rintracciato due ragazzini minorenni ritenuti responsabili del furto di un autobus di linea, terminato con l’uscita di strada del mezzo in un fossato.

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[Immagine: Una volante della Polizia di Stato in servizio di pattugliamento urbano]

La dinamica: mezzi danneggiati e fuga verso Lendinara

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due giovanissimi si sarebbero introdotti intorno alle ore 23:00 di ieri sera nell’area di deposito di Bus Italia Veneto in via Petrarca, a Rovigo. Prima di mettersi alla guida di un pullman, avrebbero danneggiato una decina di veicoli parcheggiati all’interno della rimessa.

Saliti a bordo del bus, i due hanno percorso circa otto chilometri lungo la strada regionale 88 in direzione di Lendinara, nel Rodigino, fino a perdere il controllo del mezzo e ribaltarsi in un fosso in zona rurale. Subito dopo l’incidente, i minorenni si sono dati alla fuga a piedi.

Le indagini della Polizia e i disagi al trasporto pubblico

Le attività investigative condotte dalla Squadra Mobile e dall’Ufficio prevenzione generale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, hanno permesso di risalire rapidamente all’identità dei presunti autori, rintracciati poco dopo presso la stazione ferroviaria di Rovigo.

L’episodio ha provocato ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, per i prossimi giorni; per limitare i disagi all’utenza, la società concessionaria ha fatto confluire a Rovigo mezzi sostitutivi già durante la notte.

«Le conseguenze dell’atto vandalico sono serie e colpiscono un servizio essenziale per famiglie, studenti e lavoratori, con disagi in parte contenuti da Bus Italia Veneto – ha commentato il questore di Rovigo, Andrea Straffelini –. Ottima la risposta investigativa e operativa della Polizia di Stato: complimenti alle donne e agli uomini della Questura di Rovigo per aver risolto il caso in poche ore. Resta l’amarezza nel constatare come, troppo spesso, tra i più giovani sembri mancare del tutto la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni».

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