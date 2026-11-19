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ITALIA / CRONACA – L’ondata di maltempo e i forti venti di burrasca continuano a interessare gran parte della Penisola, provocando frane, esondazioni e violente mareggiate lungo i litorali esposti. Per la giornata di venerdì 20 novembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico che coinvolgerà tre regioni: Campania, Emilia-Romagna e Umbria.

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[Immagine: Onde di mareggiata si infrangono lungo una costa italiana sferzata dal vento di burrasca]

Le aree interessate dal bollettino di venerdì

Nel dettaglio, le criticità segnalate per la giornata di domani riguardano:

Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele.

Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale e Montagna bolognese.

Montagna emiliana centrale e Montagna bolognese. Umbria: Medio Tevere, Chiascio-Topino, Nera-Corno e Chiani-Paglia.

In Toscana, inoltre, la Protezione civile regionale ha disposto per tutta la giornata di venerdì un’allerta arancione per mareggiate lungo la costa centro-settentrionale a causa dell’intensificarsi dei venti occidentali.

Frane, esondazioni e mareggiate: la situazione lungo la Penisola

La perturbazione di origine atlantica ha già causato numerosi disagi nelle ultime ore da Nord a Sud:

Liguria: Nel Parco nazionale delle Cinque Terre, le forti piogge hanno provocato uno smottamento da un terreno privato in località Acquedotto, rendendo necessaria la chiusura notturna della strada provinciale di Monterosso al Mare (La Spezia).

Nel Parco nazionale delle Cinque Terre, le forti piogge hanno provocato uno smottamento da un terreno privato in località Acquedotto, rendendo necessaria la chiusura notturna della strada provinciale di Monterosso al Mare (La Spezia). Lazio: Criticità nella provincia di Rieti, dove il fiume Velino è uscito dagli argini a Borgo Velino riversando acqua sulla carreggiata, con ripercussioni sulla viabilità anche a Castel Sant’Angelo, Canetra e Ponte. Sul litorale romano, tra Ostia e Fregene, una mareggiata con raffiche fino a 40 nodi e onde oltre i due metri ha lambito gli stabilimenti balneari.

Criticità nella provincia di Rieti, dove il fiume Velino è uscito dagli argini a Borgo Velino riversando acqua sulla carreggiata, con ripercussioni sulla viabilità anche a Castel Sant’Angelo, Canetra e Ponte. Sul litorale romano, tra Ostia e Fregene, una mareggiata con raffiche fino a 40 nodi e onde oltre i due metri ha lambito gli stabilimenti balneari. Venti di burrasca e nuova perturbazione: Forti raffiche occidentali stanno spazzando gran parte del Centro-Nord e del Sud (da Piemonte e Lombardia fino a Puglia, Basilicata e Calabria). Dopo una breve tregua tra venerdì e sabato, una nuova perturbazione atlantica è attesa per domenica 22 novembre, portando piogge diffuse al Centro-Nord, in Sardegna e sul versante tirrenico fino alla Campania, oltre a nevicate a quote più basse sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale.

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