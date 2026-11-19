ROMA / SIRACUSA / POLITICA – Si accende il confronto parlamentare sulle politiche per il Sud e sulla gestione delle risorse destinati alle infrastrutture siciliane. Nel corso del question time alla Camera dei deputati, l’esponente del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra è intervenuto in replica al ministro Tommaso Foti, esprimendo una dura critica nei confronti dell’operato dell’Esecutivo nazionale riguardo agli investimenti nel Mezzogiorno.
[Immagine: L’Aula di Montecitorio, sede della Camera dei deputati a Roma]
Le contestazioni sui fondi per la Sicilia e sulla Siracusa-Gela
Secondo quanto dichiarato dal parlamentare siracusano del Movimento 5 Stelle durante il proprio intervento in aula, le scelte finanziarie adottate dal Governo avrebbero penalizzato il territorio siciliano attraverso la riallocazione di importanti capitoli di spesa.
Nel dettaglio, Scerra ha concentrato le sue osservazioni su due punti principali:
- Fondo Sviluppo e Coesione: Il deputato pentastellato ha contestato la sottrazione di 1,3 miliardi di euro dal fondo destinato alla Sicilia per dirottare tali risorse verso il progetto del Ponte sullo Stretto.
- Autostrada Siracusa-Gela: Scerra ha inoltre denunciato il definanziamento di 300 milioni di euro originariamente previsti per il completamento dell’arteria stradale siciliana, definendola un’opera incompiuta da settant’anni.
L’intervento in aula durante il question time
A conclusione della propria replica rivolta al rappresentante del Governo, il deputato del Movimento 5 Stelle ha ribadito la contrarietà del suo gruppo politico all’impostazione dell’Esecutivo sulle politiche territoriali:
«Avete svenduto il Mezzogiorno», ha dichiarato Filippo Scerra in aula, arrivando a definire l’attuale compagine governativa come «il governo più antimeridionalista della storia».
Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale