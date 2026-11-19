Richiesta di intervento urgente per il rilancio del CIAPI di Priolo Gargallo quale polo strategico per la formazione professionale, la qualificazione delle competenze e il sostegno all’occupazione nel territorio siracusano.

Il Sindaco del Comune di Priolo Gargallo, on. dott. Pippo Gianni, ha inviato una lettera al presidente della Regione siciliana, Schifani, e agli assessorati della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, delle Attività Produttive e dell’Economia, per richiamare l’attenzione del Governo regionale sulla necessità di rilanciare il CIAPI, restituendogli un ruolo strategico nelle politiche di formazione professionale e inserimento lavorativo.

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“Il nostro territorio, sede di uno dei più importanti poli industriali d’Europa – scrive Pippo Gianni – vive una contraddizione evidente: numerose aziende, grandi, medie e piccole, incontrano difficoltà nel reperire personale qualificato, mentre continua a essere elevato il numero di cittadini disoccupati.

Figure professionali quali saldatori specializzati, tubisti, carpentieri, manutentori industriali, elettricisti e operatori tecnici sono sempre più r

ichieste dalle imprese, che, in assenza di adeguate professionalità locali, sono costrette a rivolgersi anche al mercato del lavoro estero.

Il problema – prosegue il Sindaco Gianni – non è la provenienza dei lavoratori, ma la difficoltà del nostro territorio a formare e valorizzare il proprio capitale umano, trasformando le esigenze delle imprese in concrete opportunità occupazionali per i nostri cittadini.

In questo contesto, il CIAPI rappresenta una risorsa strategica da rilanciare attraverso adeguati investimenti e percorsi formativi specialistici, costruiti sulle reali esigenze del sistema produttivo.

Si chiede, pertanto, alla Regione Siciliana di promuovere un concreto programma di rilancio del CIAPI, finalizzato a colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro e a favorire l’occupazione locale.

Non è accettabile che, in un territorio industrialmente sviluppato, le aziende cerchino personale specializzato fuori regione o addirittura fuori nazione, mentre tanti nostri cittadini restano disoccupati.

Il rilancio del CIAPI deve diventare una priorità, quale investimento sul capitale umano locale e sul futuro occupazionale dei nostri giovani e disoccupati.

Il Comune di Priolo Gargallo – conclude Pippo Gianni – assicura la propria disponibilità a collaborare attivamente con la Regione e con tutti i soggetti interessati, affinché tale obiettivo si traduca in un progetto concreto a beneficio dell’intero territorio siracusano”.

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