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SIRACUSA / RAGUSA / POLITICA – Si riaccende il dibattito politico sull’istituzione del Parco nazionale degli Iblei. All’indomani del ritiro dell’emendamento presentato dalla Lega – Italia federale e della mancata approvazione delle proposte avanzate da Fratelli d’Italia, il deputato regionale Carlo Auteri interviene per richiamare l’intera coalizione di centrodestra all’unità d’intenti, offrendo la propria collaborazione per elaborare una linea comune da portare sui tavoli nazionali.

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[Immagine: Paesaggio rurale e naturalistico dei Monti Iblei tra le province di Siracusa e Ragusa]

L’appello agli alleati e la revisione della perimetrazione

Auteri esorta i partiti della maggioranza a superare le divergenze interne per tutelare concretamente l’area iblea:

«Rivolgo un appello a Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e a tutte le forze del centrodestra. Mettiamo da parte le divisioni e lavoriamo insieme, in Sicilia e a Roma. L’obiettivo comune è difendere il territorio degli Iblei. Da parte mia, nostra, c’è piena disponibilità a collaborare fin da subito».

Al centro dell’iniziativa proposta dal parlamentare regionale vi è la necessità di rivedere l’attuale perimetrazione dell’area protetta, ripartendo dalle osservazioni già formulate negli anni dagli amministratori locali e valutando l’impatto dei vincoli ambientali sulle attività economiche esistenti.

«Il Parco può essere una risorsa per le nostre comunità – spiega Auteri –. Sediamoci attorno a un tavolo con i sindaci, gli agricoltori, gli allevatori e le piccole imprese. Dobbiamo capire quali interventi rischiano di essere limitati e trovare regole che tutelino l’ambiente e consentano a chi vive negli Iblei di continuare a lavorare e investire».

Risanamento ambientale e dissesto idrogeologico

Oltre agli aspetti legati ai vincoli produttivi, il deputato regionale indica tra le urgenze non più rinviabili gli interventi strutturali per il risanamento del territorio, con particolare riferimento ai sistemi di depurazione, alla gestione degli scarichi e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

«Su depurazione e sicurezza del territorio servono interventi, risorse e tempi certi – conclude Auteri –. Il centrodestra può trovare un’intesa su queste priorità e portare al Governo e al Parlamento una proposta costruita insieme alle comunità degli Iblei».

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