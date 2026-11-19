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MELILLI / SIRACUSA / CULTURA – Trasformare la Terrazza degli Iblei in un laboratorio permanente di pensiero, editoria e partecipazione. È questo l’obiettivo della prima edizione dell’Eco Book Festival, il nuovo progetto letterario promosso dall’Amministrazione comunale di Melilli guidata dal sindaco Giuseppe Carta, attraverso l’Assessorato alla Cultura retto da Agatino Mirko Aloisio e l’Area Cultura diretta da Daniel Amato.

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Intitolato “Ecopoesie del legame – Radici, Rigenerazione, Racconti”, il palinsesto accompagnerà la comunità da novembre 2026 a gennaio 2027 con incontri, presentazioni editoriali e approfondimenti storici distribuiti tra Melilli e Villasmundo.

[Immagine: Veduta panoramica di Melilli, la Terrazza degli Iblei in provincia di Siracusa]

La visione del sindaco Carta: «La cultura è un investimento pubblico»

Il primo cittadino colloca la nascita della rassegna all’interno di una più ampia strategia di sviluppo e valorizzazione identitaria del territorio aretuseo:

«Abbiamo scelto di investire nella cultura perché crediamo che il futuro di una comunità non si costruisca soltanto attraverso le opere pubbliche e le infrastrutture, ma anche attraverso la conoscenza, la bellezza e la capacità di riconoscersi in una storia comune. La cultura non è una spesa accessoria, ma un investimento pubblico sulla libertà, sulla qualità della vita e soprattutto sulle nuove generazioni. Vogliamo una Melilli capace di essere orgogliosa delle proprie radici e aperta al Mediterraneo, all’Europa e al futuro».

L’inaugurazione al MU.S.A. e gli appuntamenti principali

Il taglio del nastro è fissato per sabato 21 novembre alle ore 18:00 presso il MU.S.A., con la presentazione del volume “Melilli – Storia, Cultura, Tradizioni, Personaggi” del prof. Paolo Magnano, un’opera dedicata alla memoria storica della comunità. All’incontro, moderato dall’editore Carlo Morrone, interverranno il sindaco Carta, l’assessore Aloisio, il dirigente Amato e il presidente della Fondazione Pino Valenti da Melilli, Rosario Cutrona, mentre a dialogare con l’autore saranno i professori Mario Blancato e Giuseppe Astuto. Nell’occasione sarà svelato il calendario integrale della manifestazione.

Tra gli eventi di spicco del programma figurano:

Autori locali e memoria storica: Presentazioni di opere quali “La Mite Spada” di Daniel Amato, “Sempre fuori tempo” di Pinella Giuffrida, “Il culto di San Sebastiano a Melilli” di Loredana Modica, “U tunisi” di Angelo Giudice e “Una domanda semplice” di Gaetano Bordone. Previsti inoltre un omaggio postumo al prof. Nicola Barone e un approfondimento sull’archeologo Giulio Emanuele Rizzo a cura di Italia Nostra.

Presentazioni di opere quali “La Mite Spada” di Daniel Amato, “Sempre fuori tempo” di Pinella Giuffrida, “Il culto di San Sebastiano a Melilli” di Loredana Modica, “U tunisi” di Angelo Giudice e “Una domanda semplice” di Gaetano Bordone. Previsti inoltre un omaggio postumo al prof. Nicola Barone e un approfondimento sull’archeologo Giulio Emanuele Rizzo a cura di Italia Nostra. Eventi di richiamo nazionale: Il 28 dicembre la celebrazione per il ventesimo anniversario di “Cenere” di Tea Ranno (in collaborazione con il Circolo Lettori ITACA), seguita il 29 dicembre dalla Notte Bianca della Cultura .

Il la celebrazione per il ventesimo anniversario di “Cenere” di (in collaborazione con il Circolo Lettori ITACA), seguita il dalla . Gran finale nel 2027: Il percorso proseguirà a gennaio con la presentazione di “La guardiana” di Caterina Battilocchio.

Gli incontri coinvolgeranno i luoghi simbolici della città – dal MU.S.A. alla Biblioteca Comunale, fino alla Sala Consiliare e agli spazi storici – con l’intento di rendere la cultura diffusa e accessibile a tutti i cittadini.

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