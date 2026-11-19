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NOTO / SIRACUSA / POLITICA – Si delineano gli schieramenti politici in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi a Noto. Attraverso una nota ufficiale diffusa da Germano, il movimento Noi Moderati ha ufficializzato il proprio sostegno al sindaco in carica Corrado Figura e al percorso politico-amministrativo avviato negli ultimi anni alla guida della città.

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[Immagine: Veduta del centro storico barocco e di Palazzo Ducezio a Noto]

La condivisione del progetto amministrativo

Secondo quanto dichiarato da Germano nella nota, l’appoggio a Figura non rappresenta una semplice alleanza tra sigle politiche, bensì la convergenza su una visione strategica fondata sulla concretezza e sulla continuità amministrativa.

«Noi Moderati sostiene convintamente il sindaco Corrado Figura e il percorso amministrativo che sta portando avanti alla guida della città di Noto. È una scelta politica chiara, fondata sulla condivisione di una visione di città, sulla concretezza dei risultati e sulla volontà di continuare a costruire il futuro di una comunità che in questi anni ha conosciuto un importante percorso di cambiamento», si legge nel comunicato.

L’esponente politico ha inoltre evidenziato come la buona amministrazione debba misurarsi sulla capacità di risolvere i problemi quotidiani, programmare gli interventi e trasformare le progettualità in opportunità concrete per cittadini, famiglie e imprese, ponendo l’accento sulla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città barocca.

Una lista di partito e il nuovo coordinamento cittadino

L’impegno di Noi Moderati al fianco dell’attuale primo cittadino si tradurrà anche sul piano organizzativo ed elettorale. Come annunciato nel medesimo documento, il partito scenderà direttamente in campo presentando una propria lista a supporto della candidatura di Corrado Figura, mentre nei prossimi giorni si procederà alla nomina ufficiale del coordinamento cittadino di Noto per radicare l’azione politica sul territorio.

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