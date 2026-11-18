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Secondo le ricostruzioni dei media e degli analisti internazionali, il primo storico vertice trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, fissato per oggi giovedì 19 novembre 2026 a Shenzhen a margine del vertice APEC, potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici globali. Secondo quanto riportato da Sky TG24 e dal Corriere della Sera, i tre leader si siedono allo stesso tavolo per affrontare crisi regionali, controllo degli armamenti e assetti commerciali, aprendo a diversi scenari futuri.

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I principali scenari geopolitici

Un’intesa informale sulle “linee rosse”. Secondo diversi analisti, l’esito più probabile non è una spartizione formale del mondo, ma la definizione di un accordo non scritto tra le tre maggiori potenze. L’obiettivo principale sarebbe chiarire le reciproche aree di influenza e prevenire uno scontro militare diretto tra Washington, Pechino e Mosca.

La centralità diplomatica della Cina



Come evidenzia il Corriere della Sera, Xi Jinping utilizza il vertice di Shenzhen per proporsi come garante della stabilità globale. Ospitando il colloquio, Pechino rafforza la propria immagine di mediatore indispensabile nelle grandi crisi internazionali.

Nuovi negoziati sulla guerra in Ucraina



Il conflitto ucraino è uno dei dossier centrali sul tavolo. Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha, citato da RaiNews, ha esortato Stati Uniti e Cina a fare pressione su Mosca per fermare le ostilità. Lo scenario oscillante va da una possibile intesa per il congelamento del conflitto a un compromesso imposto dall’alto alle parti coinvolte.

L’emarginazione dell’Europa

L’analisi dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) sottolinea il forte rischio che si decida del futuro della sicurezza europea senza la presenza dell’Unione Europea al tavolo delle trattative. Questo scenario potrebbe spingere i paesi europei a dover rivedere rapidamente le proprie strategie di difesa e autonomia politica.



Rilancio del controllo sugli arsenali nucleari



Il vertice offre l’opportunità di riaprire il dialogo sulla riduzione e il monitoraggio delle testate nucleari. Un’eventuale intesa trilaterale permetterebbe di includere per la prima volta anche l’arsenale cinese nei meccanismi di limitazione finora negoziati solo tra Stati Uniti e Russia.

Gestione delle tensioni in Asia e Medio Oriente

Il faccia a faccia può produrre effetti anche sugli equilibri nel Mar Cinese Meridionale, sulla questione di Taiwan e sui conflitti in Medio Oriente. Resta inoltre aperta l’ipotesi di un allargamento del dialogo diplomatico nell’area asiatica, dopo che Trump ha accennato alla possibilità di un contatto anche con il leader nordcoreano Kim Jong Un.

Giovanni Intravaia

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