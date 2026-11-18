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Incontro a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione e il movimento di De Luca. Sul tavolo il pacchetto di cento emendamenti: Super ZES, enti locali, precari e aree demaniali.

di Redazione

18 Novembre 2026

PALERMO / POLITICA – Prosegue il confronto politico in vista della sessione di bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha incontrato oggi una delegazione del movimento Sud chiama Nord, guidato dal leader Cateno De Luca, per fare il punto sulla manovra finanziaria per il triennio 2027-2029 e discutere il pacchetto di circa cento interventi proposto dal partito.

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[Immagine: Palazzo d’Orléans a Palermo, sede della presidenza della Regione Siciliana]

Dal miliardo per la Super ZES agli enti locali: i temi del confronto

Nel corso del vertice istituzionale sono stati affrontati i nodi programmatici ritenuti prioritari da Sud chiama Nord. Tra i punti centrali spicca la richiesta di rifinanziare la Super ZES siciliana stanziando un miliardo di euro nel triennio 2027-2029, considerata una leva strategica indispensabile per rilanciare gli investimenti e lo sviluppo produttivo dell’Isola.

Grande attenzione è stata dedicata anche al comparto degli enti locali e del lavoro pubblico:

Fondo Autonomie Locali: Richiesta di incremento delle risorse e garanzia di intangibilità dei fondi per l’intero triennio per assicurare stabilità di programmazione ai Comuni.

Richiesta di incremento delle risorse e garanzia di intangibilità dei fondi per l’intero triennio per assicurare stabilità di programmazione ai Comuni. Progettazione e precariato: Stanziamento di un fondo di progettazione dedicato alle amministrazioni locali e aumento delle ore lavorative per il personale precario.

Stanziamento di un fondo di progettazione dedicato alle amministrazioni locali e aumento delle ore lavorative per il personale precario. Patrimonio e normative: Trasferimento ai Comuni delle aree demaniali già infrastrutturate e recepimento della normativa nazionale relativa ai limiti per i mandati consecutivi dei sindaci.

Le dichiarazioni di Cateno De Luca

Al termine della riunione, Cateno De Luca ha espresso soddisfazione per il clima del confronto, sottolineando l’apertura manifestata dal governatore:

«Abbiamo registrato un’apertura da parte del presidente Schifani alla discussione su alcuni dei temi che abbiamo posto al centro delle nostre proposte per la Legge di Stabilità 2027-2029. Il nostro obiettivo è dare risposte concrete ai Comuni siciliani, garantendo risorse certe per il prossimo triennio e affrontando la questione dell’integrazione oraria dei lavoratori precari».

De Luca ha inoltre evidenziato come molti degli interventi richiesti non necessitino di nuove risorse finanziarie, puntando invece su riforme normative e gestionali. Il presidente Schifani si è riservato di esaminare i dettagli tecnici insieme al proprio staff, con un nuovo aggiornamento fissato nei prossimi giorni per definire l’eventuale recepimento delle misure all’interno del testo della manovra.

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