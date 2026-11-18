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BOSSICO / BERGAMO / CRONACA – Una tragedia della disperazione e della solitudine di fronte alla malattia. A Bossico, in provincia di Bergamo, un uomo di 63 anni, il camionista Mario Carniglia originario della bassa milanese, ha tolto la vita alla moglie Emma Rosarei, di 61 anni, soffocandola all’interno della propria abitazione in Val Borisan.

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Subito dopo il gesto, è stato lo stesso uomo a comporre il numero di emergenza dei Carabinieri, confessando l’accaduto con parole drammatiche: «L’ho soffocata, non ce la facevo più a vederla soffrire». Un’ammissione choc seguita dall’attesa dell’arrivo dei militari, ai quali si è consegnato senza opporre resistenza.

I soccorsi e l’intervento degli inquirenti

All’arrivo nell’appartamento, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Clusone, il Nucleo Investigativo di Bergamo e il magistrato di turno della Procura della Repubblica, impegnati nei rilievi medico-legali e nella ricostruzione dettagliata dei fatti.

La confessione del marito apre ora uno scenario legato al logoramento psicologico e al peso della malattia all’interno delle mura domestiche, elementi su cui gli inquirenti faranno piena luce per delineare il quadro completo di una vicenda che ha scosso profondamente l’intera comunità bergamasca.

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