TORINO / CRONACA – Una passeggiata serale in compagnia della nuora, un’abitudine quotidiana che si è trasformata in tragedia. Adalgisa Lariccia, 92 anni, è morta all’ospedale di Torino poche ore dopo essere stata brutalmente aggredita e rapinata a due passi dalla centrale piazza Statuto.

[Immagine: Una veduta di Torino nei pressi di piazza Statuto e delle vie centrali cittadine]

Lo scippo e la caduta fatale

La dinamica dei fatti si è consumata in pochi istanti. Un malvivente in sella a una bicicletta si è avvicinato all’anziana, che portava con sé una borsa e una collana. Con un violento strattone, il ladro ha cercato di strapparle i beni di valore che aveva addosso. A causa della violenza dell’urto, la signora ha perso l’equilibrio, è rovinata pesantemente a terra e ha battuto violentemente la testa sul marciapiede.

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Dopo un primo momento di shock in cui la donna era ancora cosciente, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, rendendo necessaria la corsa disperata in ospedale, dove purtroppo è deceduta poche ore dopo a causa del grave trauma cranico riportato nella caduta.

Le indagini dei Carabinieri e la caccia al rapinatore

Sulla vicenda indagano i Carabinieri, che sono ora sulle tracce del responsabile. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, il rapinatore sarebbe fuggito in bicicletta e le prime testimonianze indicherebbero un soggetto di origine straniera. Per dare un nome e un volto al fuggitivo, gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, fondamentali per ricostruire il percorso di fuga e identificare il pirata della strada.

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