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POLLINA / PALERMO / CRONACA – Una nuova drammatica morte sul lavoro scuote la Sicilia. L’ennesima tragedia si è consumata in contrada Roccalupa, a Pollina (in provincia di Palermo), dove un operaio di 49 anni, Agostino Presti, residente a Lascari, ha perso la vita all’interno di una cava. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata improvvisamente travolta da un imponente distacco di terra e materiale roccioso proveniente da una parete.

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[Immagine: Mezzi di soccorso e forze dell’ordine impegnati nei rilievi sul luogo dell’incidente]

I soccorsi e gli accertamenti sul cantiere

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche i Carabinieri e il personale dello Spresal dell’Asp, incaricati di eseguire i rilievi tecnici per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e verificare il pieno rispetto delle normative sulla sicurezza all’interno del cantiere.

Il sito in questione, cava Rocca Lupa, viene utilizzato come area di conferimento per le terre e rocce di scavo generate dai lavori di raddoppio ferroviario sulla linea Ogliastrillo-Castelbuono, un’opera strategica lungo la direttrice Palermo-Messina affidata alla Toto Costruzioni. Dalla società fanno sapere di attendere i rilievi ufficiali degli inquirenti per accertare con precisione le cause dell’evento.

Il dolore del territorio e la dura presa di posizione dei sindacati

Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco di Pollina, Pietro Musotto:

«Siamo addolorati per quanto successo. Sono notizie che ci fanno comprendere quanto sia fragile la nostra vita. Da quanto ho saputo sull’operaio è caduta della terra che non gli ha lasciato scampo. Siamo vicini alla famiglia».

La tragedia ha immediatamente riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Durissima la nota congiunta diffusa da Emanuele Ronzoni (commissario Uil Sicilia) e Pasquale De Vardo (segretario Feneal Uil):

«Un’altra famiglia distrutta. Un altro lavoratore che è uscito di casa per lavorare e non è più tornato. Non possiamo più nasconderci dietro la parola “incidente”, dietro ogni morte sul lavoro ci sono responsabilità, mancate tutele e una prevenzione troppo spesso lasciata sul fondo. La Sicilia non può continuare a contare morti sul lavoro. Basta condoglianze. Servono controlli, ispettori, sanzioni e tutele reali».

Una delegazione della Feneal Uil si è recata immediatamente sul posto per monitorare le condizioni dell’area e accertarsi delle condizioni di sicurezza degli altri operai impegnati nel cantiere.

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