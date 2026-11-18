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Nel mirino i ritardi sui lavori di ampliamento, la gestione amministrativa delle concessioni e le criticità legate al regolamento di polizia mortuaria. L’istanza presentata dal consigliere.

di Redazione

17 Novembre 2026

SORTINO / POLITICA – Una richiesta formale e urgente per accendere i riflettori sulle criticità irrisolte del camposanto cittadino. Il consigliere comunale di Sortino, Carlo Auteri, ha presentato una richiesta ufficiale indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale per la convocazione di una seduta aperta e urgente dell’assemblea civica interamente dedicata alla situazione del Cimitero Comunale.

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I nodi critici: ampliamento, concessioni e regolamento

Al centro dell’iniziativa consiliare vi sono diverse problematiche che da tempo gravano sulla gestione della struttura e sulle attese della comunità sortinese. Nel documento protocollato, Auteri pone l’accento su tre questioni prioritarie:

I lavori di ampliamento: Lo stato dell’arte e le tempistiche di completamento dei cantieri destinati a dare nuova capienza al cimitero.

Lo stato dell’arte e le tempistiche di completamento dei cantieri destinati a dare nuova capienza al cimitero. La gestione amministrativa delle concessioni: Un tema già sollevato in passato e ritenuto centrale per fare piena chiarezza sulle procedure in vigore.

Un tema già sollevato in passato e ritenuto centrale per fare piena chiarezza sulle procedure in vigore. Il regolamento di polizia mortuaria: L’analisi e la verifica delle disposizioni contenute nel testo vigente, alla luce delle esigenze pratiche riscontrate sul territorio.

La richiesta di una seduta aperta

La scelta di richiedere un Consiglio comunale aperto risponde alla volontà di coinvolgere direttamente i cittadini, le associazioni e le forze sociali della comunità, consentendo un confronto pubblico e trasparente su un servizio essenziale che tocca la sensibilità di tutti i residenti. L’obiettivo dell’istanza è quello di avviare un dibattito costruttivo volto a individuare soluzioni rapide e concrete alle criticità sollevate.

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