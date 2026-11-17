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ROMA / ITALIA / CRONACA – Si preannuncia una giornata di mobilitazione e forti disagi in tutta Italia per venerdì 20 novembre 2026, data in cui è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore che interesserà tutti i settori lavorativi, pubblici e privati. La protesta è stata indetta dalla CGIL e vede l’adesione di diverse sigle sindacali, tra cui la confederazione Cobas, Clap e Sial.

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[Immagine: Manifestanti in corteo durante una mobilitazione sindacale nazionale]

I settori a rischio: trasporti, scuola e università

La mobilitazione avrà un impatto trasversale sui servizi essenziali del Paese:

Trasporti: Sono previsti possibili rallentamenti, riduzioni o cancellazioni nei servizi di trasporto pubblico locale, mentre il comparto dei treni e degli aerei risulta parzialmente escluso o regolato da interventi specifici della Commissione di garanzia sugli scioperi.

Sono previsti possibili rallentamenti, riduzioni o cancellazioni nei servizi di trasporto pubblico locale, mentre il comparto dei treni e degli aerei risulta parzialmente escluso o regolato da interventi specifici della Commissione di garanzia sugli scioperi. Scuola e università: Si attende una forte adesione del comparto istruzione, supportata da manifestazioni studentesche e sindacali di categoria (come CUB Sur). Eventuali chiusure o variazioni didattiche andranno verificate tramite le comunicazioni dei singoli istituti.

Le motivazioni e la piattaforma della protesta

Al centro della mobilitazione vi è la contestazione della legge di bilancio e delle politiche economiche e sociali del Governo. I punti chiave rivendicati dai sindacati comprendono:

Salari e potere d’acquisto: Richiesta di aumenti in busta paga e rinnovi contrattuali per contrastare inflazione e carovita.

Richiesta di aumenti in busta paga e rinnovi contrattuali per contrastare inflazione e carovita. Fisco e pensioni: Stop al carico fiscale sbilanciato su lavoratori dipendenti e pensionati.

Stop al carico fiscale sbilanciato su lavoratori dipendenti e pensionati. Servizi pubblici e sanità: Maggiori investimenti contro il declino della sanità e l’opposizione ai tagli previsti per la scuola pubblica.

Maggiori investimenti contro il declino della sanità e l’opposizione ai tagli previsti per la scuola pubblica. Precarietà e giovani: Misure strutturali per il diritto allo studio, politiche abitative e sicurezza sul lavoro.

Misure strutturali per il diritto allo studio, politiche abitative e sicurezza sul lavoro. Spesa militare: Richiesta di bloccare i fondi destinati al riarmo per destinarli alle emergenze sociali.

Circa 100 manifestazioni e cortei in tutta Italia

La giornata sarà caratterizzata da circa cento iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale. La manifestazione principale si terrà a Roma, con concentramento alle ore 9:30 in piazza Vittorio Emanuele II e comizio finale del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Cortei e presidi interesseranno i principali capoluoghi:

Milano: Ore 9:00 in piazza Cadorna (con Maria Grazia Gabrielli).

Ore 9:00 in piazza Cadorna (con Maria Grazia Gabrielli). Torino: Ore 9:30 da piazza XVIII Dicembre (con Luigi Giove).

Ore 9:30 da piazza XVIII Dicembre (con Luigi Giove). Bologna: Ore 9:30 da piazza dei Martiri verso piazza del Nettuno (con Michele De Palma).

Ore 9:30 da piazza dei Martiri verso piazza del Nettuno (con Michele De Palma). Firenze: Ore 9:30 in piazza Indipendenza (con Pino Gesmundo).

Ore 9:30 in piazza Indipendenza (con Pino Gesmundo). Palermo: Ore 9:00 da piazza Marina, con arrivo e conclusioni in piazza Verdi (con Serena Sorrentino).

Ore 9:00 da piazza Marina, con arrivo e conclusioni in piazza Verdi (con Serena Sorrentino). Napoli: Ore 9:00 da piazza Mancini a piazza Matteotti.

Ore 9:00 da piazza Mancini a piazza Matteotti. Bari: Ore 9:00 da piazza Giovanni XXIII.

Ore 9:00 da piazza Giovanni XXIII. Cagliari: Ore 9:00 in piazza Giovanni XXIII (con Christian Ferrari).

Ore 9:00 in piazza Giovanni XXIII (con Christian Ferrari). Genova: Ore 9:30 nei pressi della Stazione Marittima.

Ore 9:30 nei pressi della Stazione Marittima. Perugia: Ore 9:00 in piazza Partigiani.

Ore 9:00 in piazza Partigiani. Altre città: Mobilitazioni previste anche a Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Treviso e in numerosisssimi altri centri della penisola, con possibili deviazioni e rallentamenti temporanei alla viabilità urbana.

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