ROMA / ITALIA / CRONACA – Si preannuncia una giornata di mobilitazione e forti disagi in tutta Italia per venerdì 20 novembre 2026, data in cui è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore che interesserà tutti i settori lavorativi, pubblici e privati. La protesta è stata indetta dalla CGIL e vede l’adesione di diverse sigle sindacali, tra cui la confederazione Cobas, Clap e Sial.
[Immagine: Manifestanti in corteo durante una mobilitazione sindacale nazionale]
I settori a rischio: trasporti, scuola e università
La mobilitazione avrà un impatto trasversale sui servizi essenziali del Paese:
- Trasporti: Sono previsti possibili rallentamenti, riduzioni o cancellazioni nei servizi di trasporto pubblico locale, mentre il comparto dei treni e degli aerei risulta parzialmente escluso o regolato da interventi specifici della Commissione di garanzia sugli scioperi.
- Scuola e università: Si attende una forte adesione del comparto istruzione, supportata da manifestazioni studentesche e sindacali di categoria (come CUB Sur). Eventuali chiusure o variazioni didattiche andranno verificate tramite le comunicazioni dei singoli istituti.
Le motivazioni e la piattaforma della protesta
Al centro della mobilitazione vi è la contestazione della legge di bilancio e delle politiche economiche e sociali del Governo. I punti chiave rivendicati dai sindacati comprendono:
- Salari e potere d’acquisto: Richiesta di aumenti in busta paga e rinnovi contrattuali per contrastare inflazione e carovita.
- Fisco e pensioni: Stop al carico fiscale sbilanciato su lavoratori dipendenti e pensionati.
- Servizi pubblici e sanità: Maggiori investimenti contro il declino della sanità e l’opposizione ai tagli previsti per la scuola pubblica.
- Precarietà e giovani: Misure strutturali per il diritto allo studio, politiche abitative e sicurezza sul lavoro.
- Spesa militare: Richiesta di bloccare i fondi destinati al riarmo per destinarli alle emergenze sociali.
Circa 100 manifestazioni e cortei in tutta Italia
La giornata sarà caratterizzata da circa cento iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale. La manifestazione principale si terrà a Roma, con concentramento alle ore 9:30 in piazza Vittorio Emanuele II e comizio finale del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.
Cortei e presidi interesseranno i principali capoluoghi:
- Milano: Ore 9:00 in piazza Cadorna (con Maria Grazia Gabrielli).
- Torino: Ore 9:30 da piazza XVIII Dicembre (con Luigi Giove).
- Bologna: Ore 9:30 da piazza dei Martiri verso piazza del Nettuno (con Michele De Palma).
- Firenze: Ore 9:30 in piazza Indipendenza (con Pino Gesmundo).
- Palermo: Ore 9:00 da piazza Marina, con arrivo e conclusioni in piazza Verdi (con Serena Sorrentino).
- Napoli: Ore 9:00 da piazza Mancini a piazza Matteotti.
- Bari: Ore 9:00 da piazza Giovanni XXIII.
- Cagliari: Ore 9:00 in piazza Giovanni XXIII (con Christian Ferrari).
- Genova: Ore 9:30 nei pressi della Stazione Marittima.
- Perugia: Ore 9:00 in piazza Partigiani.
- Altre città: Mobilitazioni previste anche a Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Treviso e in numerosisssimi altri centri della penisola, con possibili deviazioni e rallentamenti temporanei alla viabilità urbana.
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