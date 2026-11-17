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SIRACUSA / PALERMO / POLITICA – La bufera che scuote l’Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Siracusa non rappresenta un caso isolato, ma il culmine di una tensione istituzionale e amministrativa che si trascina ormai da mesi. Al centro della vicenda vi è un duro braccio di ferro politico e giudiziario che vede contrapposti il deputato regionale Carlo Auteri e la presidente dell’ente, Alessia Scorpo. Un’escalation fatta di interrogazioni, atti formali, denunce penali e scontri aperti nelle aule parlamentari.

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La genesi dello scontro: l’avviso di fine luglio e i tempi ridotti

La vicenda prende le mosse alla fine di luglio 2026, quando l’Iacp di Siracusa pubblica la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un nuovo direttore generale. La procedura attira immediatamente i riflettori delle opposizioni e del territorio per un dettaglio cruciale: il bando prevede un termine di appena cinque giorni lavorativi per la presentazione delle candidature.

È in questo frangente che il deputato regionale Carlo Auteri solleva i primi dubbi formali, contestando la regolarità delle procedure, i criteri adottati e la conformità rispetto alle normative regionali e statali (richiamando gli articoli 108 e 110 del Testo unico degli enti locali e le disposizioni sul blocco delle assunzioni). Alle rimostranze esterne si aggiungono ben presto le fibrillazioni interne al Consiglio di amministrazione, dove il componente Andrea Sangregorio solleva perplessità messe nero su bianco sulla copertura finanziaria e sulla trasparenza degli atti, affiancato dai rilievi del Collegio dei sindaci.

La svolta giudiziaria: l’esposto in Procura del 29 ottobre

Di fronte all’assenza di risposte ritenute esaustive da parte della presidenza dell’ente e dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, lo scontro si sposta sul piano penale. Il 29 ottobre 2026, il parlamentare deposita ufficialmente un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa. Nel documento vengono chiesti accertamenti approfonditi su possibili irregolarità, omissioni nella gestione delle procedure di selezione e nella salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’istituto.

L’epilogo istituzionale: l’audizione “imbarazzante” all’ARS

Il lungo percorso di tensioni culmina ieri, lunedì 16 novembre, con l’approdo formale del dossier sul tavolo della IV Commissione legislativa dell’ARS (“Ambiente, territorio e mobilità”). Su impulso di Auteri, la presidente dell’Iacp, Alessia Scorpo, viene convocata per un’audizione d’indirizzo e controllo.

Il confronto in commissione si trasforma in un duello frontale. Il deputato definisce l’audizione «imbarazzante» alla luce delle mancate risposte sui riferimenti normativi e sui vincoli di bilancio, registrando inoltre le dichiarazioni del CdA sul presunto “controllo politico” dell’ente. La reazione è immediata: all’esposto depositato a fine ottobre verrà aggiunto il verbale integrale della seduta della IV Commissione, consegnato direttamente all’autorità giudiziaria affinché valuti ogni eventuale profilo di responsabilità, mentre la polemica politica investe direttamente i vertici di Fratelli d’Italia, accusati di dover rispondere delle scelte compiute nella gestione di un ente così strategico per le famiglie in attesa di un alloggio popolare.

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