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In merito all’avviso di richiamo precauzionale diramato dal Ministero della Salute e riguardante un singolo lotto di pomodoro datterino confezionato in Sicilia (lotto n.4406, commercializzato a marchio L’Ortofrutticola F S.r.l.), l’assessorato regionale dell’Agricoltura intende rassicurare i cittadini e i consumatori in quanto l’intera filiera è sotto costante e rigoroso monitoraggio e tutte le misure di tutela previste dai protocolli sanitari sono state tempestivamente attivate.

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Il richiamo riguarda esclusivamente una specifica partita di prodotto, individuata e tracciata con precisione grazie al sistema di sorveglianza alimentare già attivo sul territorio. A scopo puramente precauzionale, si rinnova l’invito ai consumatori che avessero acquistato le confezioni riconducibili al lotto indicato a non consumare il prodotto e a restituirlo presso il punto vendita. La restante produzione ortofrutticola siciliana non è interessata dal provvedimento e continua a rappresentare un’eccellenza controllata e sicura.

Consapevole dell’importanza di mantenere i più alti standard di qualità e di prevenire qualsiasi criticità lungo la catena di produzione e confezionamento, l’assessorato ha già convocato con urgenza una riunione operativa con le associazioni e le imprese di categoria. L’incontro avrà l’obiettivo di:

• innalzare ulteriormente la qualità e la frequenza dei controlli interni ed esterni lungo tutta la filiera, dalla raccolta al confezionamento;

• definire nuove procedure operative condivise e protocolli di autocontrollo ancora più stringenti per garantire la massima sicurezza microbiologica;

• rafforzare la sinergia tra istituzioni, autorità sanitarie e operatori del settore a tutela della salute pubblica e della reputazione del comparto agroalimentare siciliano.

L’assessorato continuerà a seguire l’evolversi della situazione in stretto raccordo con i servizi veterinari e di igiene degli alimenti delle ASP e con il Ministero della Salute, garantendo la massima trasparenza e aggiornamenti tempestivi alla cittadinanza.

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