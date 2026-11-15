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Truffe telefoniche e online: Polizia di Stato ed Enel lanciano la campagna di prevenzione

Nei punti vendita Enel arriva una nuova brochure informativa realizzata con la Polizia di Stato per proteggere i dati personali e riconoscere i raggiri. In programma anche gli «Energy Bar», incontri aperti ai cittadini per imparare a difendersi dalle frodi.
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ITALIA / ATTUALITÀ & SICUREZZA – Rafforzare la consapevolezza dei cittadini per riconoscere una truffa prima che sia troppo tardi. Con questo obiettivo la Polizia di Stato ed Enel avviano una nuova iniziativa congiunta di sensibilizzazione e prevenzione, portando l’informazione sulla sicurezza direttamente sul territorio, all’interno dei punti vendita.

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Da oggi, infatti, presso gli spazi Enel è disponibile gratuitamente una nuova brochure informativa realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato, pensata per offrire strumenti concreti contro i raggiri più diffusi.

[Immagine: Un punto vendita Enel con materiale informativo sulla prevenzione delle truffe realizzato insieme alla Polizia di Stato]

Consigli pratici e gli incontri «Energy Bar»

Il vademecum si concentra in particolare sulla prevenzione delle truffe telefoniche e online, fornendo indicazioni chiare su tre fronti principali:

  • Riconoscere i segnali di allarme: individuare tempestivamente i tentativi di raggiro e le richieste sospette legate alle forniture o a falsi operatori.
  • Tutela dell’identità digitale: proteggere i propri dati personali, codici cliente e credenziali di accesso.
  • Come reagire: sapere esattamente come comportarsi e a chi rivolgersi in caso di tentativo di frode.

Accanto alla distribuzione del materiale cartaceo, il progetto prevede l’organizzazione degli Energy Bar all’interno dei negozi Enel: appuntamenti informativi e di confronto diretto aperti a tutta la cittadinanza, ideati per approfondire dal vivo le dinamiche delle frodi e rispondere ai dubbi degli utenti.

Un servizio capillare e accessibile che avvicina le istituzioni e i presìdi di sicurezza alla vita quotidiana delle persone, puntando sulla conoscenza come primo strumento di difesa contro i raggiri.

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