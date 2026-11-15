CRONACA | Paternò, chiusa per sette giorni una sala scommesse: era ritrovo abituale di pregiudicati

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PATERNÒ (CATANIA) / CRONACA – La Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea, per la durata di sette giorni, di una sala scommesse situata a Paternò, individuata come luogo di ritrovo abituale per soggetti gravati da precedenti penali. Il decreto di sospensione delle autorizzazioni è stato emanato dal Questore di Catania ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps), sulla base delle risultanze investigative raccolte in un ampio arco temporale dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano.

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[Immagine: Una pattuglia della Polizia di Stato impegnata in un servizio di controllo del territorio]

I controlli della Polizia e i precedenti degli avventori

L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli sistematici condotti su bar, pub, chioschi ed esercizi dedicati alle scommesse per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica nell’intera provincia etnea. Dalle verifiche effettuate nelle ultime settimane, e proseguite fino a pochi giorni fa, è emerso che l’attività commerciale era diventata un punto di aggregazione stabile per diversi pregiudicati responsabili di reati di particolare allarme sociale, tra cui:

Furto e ricettazione;

Estorsione;

Traffico di sostanze stupefacenti;

Associazione per delinquere di stampo mafioso.

Alcuni degli avventori identificati all’interno del locale risultavano inoltre già sottoposti a misure di prevenzione e a provvedimenti cautelari personali. La loro presenza all’interno della sala scommesse non è apparsa episodica, configurando così un concreto pericolo per la collettività.

La funzione preventiva dell’articolo 100 del Tulps

Conclusa l’istruttoria curata dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, è scattata l’applicazione dell’art. 100 del Tulps. Oltre a tutelare la sicurezza dei cittadini, la norma assolve infatti a una specifica funzione dissuasiva nei confronti dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi: privandoli di un abituale punto di ritrovo, le forze dell’ordine segnalano che la loro presenza in determinati contesti è oggetto di costante monitoraggio sul territorio.

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