Al via a Roma la seconda edizione di “Corri Libera”

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Cinque chilometri nel cuore della Capitale per ribadire che la violenza di genere non è una questione privata, ma una battaglia collettiva.

Sotto la pioggia, è partita dal Colosseo la seconda edizione di “Corri Libera – Uniti contro la violenza sulle donne”, la manifestazione promossa dai ministeri per la Famiglia, per lo Sport e dell’Istruzione, con la partecipazione della Difesa.

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L’iniziativa — organizzata da Sport e Salute con Fidal, Comune di Roma e PuroSangue e patrocinata dalla Regione Lazio — è aperta a tutti, sia in modalità competitiva che come semplice camminata non agonistica. Dopo il successo dell’esordio del 23 novembre 2025, nato da un protocollo d’intesa interministeriale, l’evento torna a mobilitare la città con il sostegno di testimonial d’eccezione, tra cui Francesco Totti.

Un tracciato narrativo in cinque tappe

Il percorso, con partenza da via Celio Vibenna, è strutturato come un vero e proprio racconto a tappe:

Chilometro 0: la partenza collettiva.

Chilometro 1: installazioni luminose e contributi audio per imparare a riconoscere i primi segnali di abuso.

Chilometro 2: un focus informativo sul 1522, il numero gratuito di pubblica utilità contro violenza e stalking.

Chilometro 3: spazio alle testimonianze e alle storie raccolte dalle Giornaliste Italiane.

Chilometro 4: una bacheca diffusa dedicata ai messaggi lasciati dai partecipanti.

A tagliare simbolicamente il traguardo insieme ai podisti sono i brani musicali scritti dagli studenti per il concorso “Da uno sguardo”.

Il villaggio e l’impegno delle istituzioni

Alla vigilia della gara, il Tempio di Venere si è illuminato per lanciare un segnale visivo alla città, mentre lo skatepark di Colle Oppio ospita il villaggio della manifestazione con gli stand delle associazioni e delle istituzioni. Durante la presentazione a Palazzo Chigi, il ministro Andrea Abodi ha sottolineato l’urgenza di trasformare questo momento simbolico in un’azione quotidiana, mentre l’AD di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha aperto alla possibilità di replicare il format in altre città italiane.

I dati: l’emergenza e i segnali dicambiamento

I numeri ricordano quanto la strada sia ancora lunga. Secondo l’ultimo report Istat, il 31,9% delle donne in Italia tra i 16 e i 75 anni (circa 6,4 milioni) ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nella propria vita. Nei primi nove mesi del 2026, il Viminale ha registrato 67 omicidi volontari con vittime femminili, di cui 15 già classificati come femminicidi avvenuti in ambito affettivo.

Un dato positivo emerge però sul fronte della consapevolezza: in dieci anni è raddoppiata la percentuale di donne che decide di rivolgersi ai centri antiviolenza e ai servizi di supporto, passando dal 4,4% all’8,7%. Una corsa non basta a risolvere il problema, ma serve a far arrivare un messaggio chiaro a chi soffre in silenzio: chiedere aiuto è un diritto e non deve mai essere motivo di vergogna. Alle istituzioni e alla società il compito di farsi trovare pronte.

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