SPORT | Pallamano, la Teamnetwork Albatro Nexgen cade a Putignano: finisce 41-35

PUTIGNANO (BARI) / SPORT – Trasferta amara in terra pugliese per la Teamnetwork Albatro Nexgen, sconfitta sul campo del Putignano per 41-35 al termine di una gara ad alto punteggio giocata costantemente all’inseguimento dai giovani siracusani.
Prima del fischio d’inizio, su richiesta della società aretusea, è stato osservato un toccante minuto di silenzio per onorare la memoria di Raffaele Garipoli, primo storico presidente dell’Albatro scomparso nei giorni scorsi.
[Immagine: Un’azione di gioco durante una partita di pallamano della Teamnetwork Albatro]
La cronaca: Putignano scappa nel primo tempo, Rotunno imprendibile
L’avvio di gara resta in equilibrio per il primo quarto d’ora, poi i padroni di casa guidati da coach Pasquale Maione cambiano marcia. Sostenuti dalle parate del portiere Ignazzi, i rossoblù trovano varchi preziosi nella retroguardia ospite e costruiscono un parziale importante, toccando anche il +8 prima di rientrare negli spogliatoi sul 22-16 all’intervallo lungo.
Nella ripresa il copione dell’incontro non subisce variazioni sostanziali. Nonostante i tentativi di rientro della formazione allenata da Lorenzo Martelli — trascinata in attacco da Giuffrida (9 gol), Pavani (8) e Sortino (6) — il Putignano gestisce il margine e allunga nuovamente grazie alla straordinaria efficacia offensiva di Rotunno, autentico mattatore del match con ben 17 reti a referto, fino al definitivo 41-35.
Il tabellino del match
PUTIGNANO – TEAMNETWORK ALBATRO NEXGEN 41–35 (22-16)
- Putignano: Dalena, Ignazzi 1, Laterza, Napoletano, Useche 1, Ferraris 5, Portesani, Rotunno 17, Tateo, Delizia 3, Cuzzupè 5, Pellegrino, A. Grassi, G. Grassi 9, Capobianco, Notarangelo. All.: Pasquale Maione.
- Teamnetwork Albatro Nexgen: Alfieri, Giulietti, Calvo 1, Giuffrida 9, Pivato 4, Romano, Livoli 1, Pavani 8, D’Alberti 3, Carapella 2, Sortino 6, Scollo 1, Fontana. All.: Lorenzo Martelli.
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