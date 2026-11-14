Torino, corteo contro carovita e caro-bollette: oltre 300 manifestanti in piazza

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TORINO / CRONACA – Oltre trecento persone sono scese in strada a Torino, partendo poco dopo le 16:30 in corteo da piazza Castello, per prendere parte a una nuova mobilitazione contro il carovita, il caro-benzina e i rincari delle bollette.

Ad aprire la sfilata uno striscione con lo slogan «No al carovita, vogliamo dignità, cacciate fuori i soldi». L’iniziativa è stata promossa dal movimento Torino in Piazza, i cui organizzatori hanno annunciato l’intenzione di tornare a manifestare ogni sabato fino a quando non arriveranno risposte concrete sul fronte economico e sociale.

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[Immagine: Un corteo di manifestanti in marcia lungo le vie del centro di Torino]

Gli interventi dal microfono e le rivendicazioni

Nel corso della manifestazione, gli interventi dal furgone-regia hanno legato il tema dell’aumento del costo della vita alle scelte di spesa pubblica e geopolitica, contestando inoltre quella che i promotori definiscono la “militarizzazione dei quartieri”:

«Vogliamo vivere dignitosamente, ma non possiamo perché i soldi vanno a finanziare il genocidio del popolo palestinese. Oggi paghiamo le conseguenze con carovita e carobenzina», hanno dichiarato al microfono alcuni partecipanti.

Non sono mancati i riferimenti politici diretti all’esecutivo nazionale e all’imminente mobilitazione sindacale:

«Per lo sciopero generale dobbiamo bloccare tutto, perché il governo Meloni deve tremare, perché il popolo italiano la rimanderà a casa», è stato scandito durante il tragitto.

Il percorso del corteo verso la zona nord-est

Il tragitto comunicato per la manifestazione attraversa dapprima una porzione del centro cittadino — snodandosi lungo via Po, via Rossini, corso San Maurizio e corso Regina Margherita in direzione di Porta Palazzo e Rondò Rivella — per poi oltrepassare il ponte sulla Dora.

Nella seconda parte, il corteo prosegue verso i quartieri della zona nord-est del capoluogo piemontese, percorrendo corso Regio Parco, corso Palermo, via Bologna e corso Novara, fino allo slargo antistante il cimitero Monumentale, punto individuato per la conclusione della protesta.

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