Cronaca, Italia, Modica, Ragusa, Sicilia

CRONACA | Tragico incidente stradale a Maganuco: scontro con un camion, muore una donna

Lo schianto mortale è avvenuto nel territorio di Modica. La vittima è una donna di nazionalità straniera; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi di rito.
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MODICA (RAGUSA) / CRONACA – Dramma sulle strade del Ragusano. Un grave incidente stradale con esito mortale si è verificato in località Maganuco, nel territorio comunale di Modica, dove una donna di nazionalità straniera ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un camion.

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L’allarme è scattato immediatamente e sul luogo della tragedia sono confluiti gli operatori sanitari del 118, le squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti, oltre alle forze dell’ordine.

Rilievi in corso per ricostruire la dinamica

Per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare. Gli agenti e i militari intervenuti sul posto hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e definire eventuali responsabilità.

Notizia in aggiornamento.

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