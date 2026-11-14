ESTERI & TRASPORTI | Caos nei cieli Usa, blocco nazionale dei voli per quattro ore: «Sistemi obsoleti e sovraccarichi»

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WASHINGTON / ESTERI & TRASPORTI – Gli Stati Uniti precipitano nel caos del trasporto aereo con migliaia di voli cancellati e decine di migliaia di passeggeri rimasti a terra a causa di sistemi di comunicazione di controllo giudicati «obsoleti» e «sovraccarichi». Il blocco dei decolli disposto «per circostanze straordinarie» su tutto il territorio nazionale dalla Federal Aviation Administration (Faa) — scattato poco dopo le 16 locali di venerdì, le 22 in Italia — ha riacceso per quasi un’ora il timore di scenari drammatici, rievocando i precedenti del 2023 e, soprattutto, lo stop imposto dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

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A dissipare i dubbi sulla matrice dell’emergenza è intervenuto direttamente dalla West Wing della Casa Bianca il segretario alla Sicurezza interna (Dhs) Markwayne Mullin, che ha escluso qualsiasi azione ostile:

«Non vi è indicazione che si tratti di un attacco doloso: per ora, si tratta solo di interruzione delle tlc. Non siamo sotto attacco, non c’è pericolo. Non è un nuovo 11 Settembre».

[Immagine: Torre di controllo e aerei fermi sulla pista di un aeroporto statunitense]

La diagnosi tecnica e la richiesta di 50 miliardi al Congresso

A circa quattro ore dall’inizio dello stop — quasi in contemporanea con la revoca del blocco — il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha chiarito in conferenza stampa insieme a Mullin le cause tecniche dell’accaduto, imputando la paralisi a «switch e router davvero intasati di dati». Secondo quanto spiegato dal titolare dei Trasporti, i recenti aggiornamenti tecnologici avrebbero finito per sovraccaricare l’infrastruttura preesistente della Faa fino a farla collassare.

Di fronte a quella che ha definito una «vera emergenza», Duffy ha lanciato un appello urgente al Parlamento americano:

L’investimento richiesto: il segretario ai Trasporti ha sollecitato il Congresso a stanziare 50 miliardi di dollari per un piano straordinario di ammodernamento delle reti di controllo del traffico aereo.

il segretario ai Trasporti ha sollecitato il a stanziare per un piano straordinario di ammodernamento delle reti di controllo del traffico aereo. Il rischio di nuovi guasti: interrogato sulla possibilità che l’episodio possa ripetersi, Duffy non ha nascosto la gravità della situazione strutturale, ammettendo che il sistema «continuerà a guastarsi» senza interventi radicali.

interrogato sulla possibilità che l’episodio possa ripetersi, Duffy non ha nascosto la gravità della situazione strutturale, ammettendo che il sistema «continuerà a guastarsi» senza interventi radicali. Tempi lunghi per il rientro: il ritorno alla piena operatività negli scali statunitensi, da New York a Los Angeles, «sarà lento» a causa dell’enorme mole di collegamenti soppressi.

Esclusa la pista cyber, l’intervento di Donald Trump

Nel corso del briefing alla Casa Bianca, Mullin ha ribadito che «non c’è mai stata alcuna vita a rischio, nessun volo a rischio», smentendo ogni correlazione tra il black-out dei sistemi aeroportuali e un attacco informatico, i malfunzionamenti registrati da Microsoft su Outlook o azioni legate all’intelligenza artificiale.

Il presidente Donald Trump, pur non partecipando personalmente alla conferenza stampa, è rimasto costantemente aggiornato sull’evolversi della crisi e ha dichiarato a Fox News di ritenere che il caos nei cieli sia direttamente legato a «infrastrutture obsolete». A chi chiedeva il motivo dell’assenza del capo della Casa Bianca davanti ai giornalisti, il segretario alla Sicurezza interna ha replicato sottolineando la piena fiducia del tycoon nei confronti della propria squadra di governo e della linea tracciata per il rilancio infrastrutturale del Paese.

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